Del Racing que se le caían los goles del bolsillo al que ahora se hace fuerte con el arco en cero

Racing, que no brilla ni se caracteriza por generar con facilidad situaciones para convertir, se llevó un triunfo muy valioso de Rosario, donde venció –sobre la hora- a Newell’s por 1-0, se clasificó a los octavos de final del Clausura y quedó segundo en la zona A, a la espera de los resultados de los partidos que este lunes disputarán Unión (visita a Belgrano) y Barracas Central (recibe a Huracán), los únicos que pueden aspirar a superarlo como segundo en la tabla del grupo. El equipo de Gustavo Costas, que sumó a la lista de lesionados a Bruno Zuculini y Duván Vergara, festejó por el gol de Tomás Conechny y lleva nueve partidos sin perder en el certamen.

A Racing le cuesta horrores hacer un gol pese a tener a un artillero como Adrián Martínez, debido a que no exhibe ideas de cómo construir acciones que pongan en riesgo al rival. No obstante, en paralelo la Academia se acostumbró a clausurar su arco. Facundo Cambeses, quien ratificó su nivel superlativo con un manotazo salvador tras un cabezazo de Carlos González en el segundo tiempo, terminó con la valla invicta por octava vez consecutiva en el Clausura. En la segunda parte del torneo, Racing obtuvo cinco victorias, cuatro empates y apenas le convirtieron una vez (Banfield).

Duván Vergara, delantero de Racing, tuvo un partido correcto ante Newell's Juan José García - FOTOBAIRES

Si el del año pasado era el Racing al que se le caían los goles del bolsillo, al de 2025 le lleva un buen rato buscar y buscar alguna moneda que signifique una oportunidad frente al arco rival. Maravilla Martínez atraviesa su mayor sequía desde que llegó a la institución, con una inédita serie de ocho partidos sin anotar, pero no es el culpable de esa estadística: pese a una evidente baja de su confianza, el 9 es la víctima de un funcionamiento prácticamente nulo en materia ofensiva.

El gol de Tomás Conechny, quien ingresó durante el segundo tiempo y fue asistido por Adrián Fernández (otro que también saltó desde el banco de los suplentes), resulta clave para la posición de la Academia en la tabla, ya que al haberse asegurado un lugar en el top 4 de su zona implica definir de local en octavos de final. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas está muy lejos de infundir el temor que antes generaba a las defensas oponentes.

La felicitación del entrenador Costas a Conechny Juan José García - FOTOBAIRES

Duván Vergara, quien pese a sus altibajos era el que más intentaba romper el molde en esa tarea, salió lesionado luego de una dura entrada de Saúl Salcedo (que no fue ni amonestado), a los 30 minutos de la segunda mitad. Antes de la media hora del primer tiempo, además, la Academia había sufrido la baja de Bruno Zuculini, por una molestia en la rodilla izquierda.

Al Racing que le cuesta generar y sí se caracteriza por cerrar su arco, también lo persiguen las lesiones (musculares y por otras situaciones de juego): son 57 las bajas registradas en 51 partidos de la temporada. Para el duelo que terminó con victoria ante la Lepra, que en la fecha pasada se había salvado del descenso, Costas debía lidiar con las bajas Juan Nardoni, Agustín Almendra, Adrián Balboa, Marcos Rojo y Luciano Vietto.

En el banco de suplentes, producto de la baja de Balboa, el equipo de Avellaneda ni siquiera tenía un centrodelantero que fuera alternativa de Martínez, quien apenas contó con una situación, cuando a los 17 minutos del segundo tiempo intentó –sin éxito- definir de cabeza por arriba de Juan Espínola. Sin Nardoni, con la lesión de Zuculini y la ausencia de Almendra, Richard Sánchez tuvo titularidad en el Marcelo Bielsa, donde otra vez tuvo un aporte intrascendente, incluso a la hora de ejecutar la pelota parada.

Lo mejor del partido

Newell’s, cuyo plantel no se entrenó dos días por falta de pago, jugó más desinhibido tras salvarse del descenso. Pese a la grave crisis que atraviesa, el Rojinegro mostró momentos de desparpajo de la mano de varios de los juveniles a los que incluyó Lucas Bernardi. Sin embargo, como un reflejo más de lo esquivo que le resulta todo en este presente, el equipo se quedó con las manos vacías en tiempo de descuento. Su futuro, que tendrá recambio de autoridades, se asume lleno de interrogantes.

Para Racing, que desde el juego también genera más dudas que certezas, el 1-0 final le da un nuevo ánimo, ya que jugará de local en octavos de final, a la espera de que una apelación le permita tener el respaldo de su público (el Cilindro fue clausurado por tres fechas, debido a la pirotecnia utilizada ante Flamengo, en la Copa Libertadores). Racing se aferra más a los números que al funcionamiento, pero está en carrera por el campeonato.