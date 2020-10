El rosarino Lionel Messi será de la partida en el debut de la selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas 2022 Fuente: AP

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián Domínguez, recordó en la emisión del programa del martes la ocasión en la que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se olvidó darle su parte de los premios por su participación en el combinado nacional al defensor Gino Peruzzi.

Domínguez, que integró el conjunto Albiceleste entre 2009 y 2014, contó que "un día durmiendo con Gino Peruzzi", que "tenía su primer contrato en Vélez", el por entonces joven futbolista le consultó a su experimentado compañero por la cuestión del reparto de premios, que en los equipos está a cargo del capitán del equipo. En el caso de la selección argentina (al igual que hoy), era Messi.

"Lo ponen a concentrar conmigo y me dice: el tema de los premios, ¿cómo tengo que hacer? ¿No se lo pediste nunca a Leo? No, nunca se lo pedí. Voy y le toco la puerta a Leo y le digo: che, ahí me dice Gino que el nunca cobró premio. Cuando sos capitán, te van dando la lista. En tu equipo, siempre son los mismos 30. En la selección, hay rachas que pasan 100 jugadores", explicó el exjugador de Estudiantes y América de México.

Según contó Seba, la estrella del FC Barcelona le confesó en ese momento que no podía darse cuenta de a quién le faltaba darle su parte correspondiente. Lo más curioso es que el crack argentino tenía el dinero en su "mesa de luz". Inmediatamente, el astro le dio el dinero al ahora comentarista para que llegara a manos de Peruzzi.

En broma, el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, cerró la divertida anécdota con un "palito" a Messi: "Que feo lo de Leo. Le estaba comiendo la billetera a Peruzzi".