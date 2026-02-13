Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Gimnasia y Estudiantes protagonizan este domingo una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Será el 193° enfrentamiento oficial entre ambos, en un mano a mano que tiene al Pincha como claro dominador. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Lobo, que viene de perder 2 a 0 con Barracas Central como visitante, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, está cuarto en la clasificación general de la zona A con ocho unidades (dos triunfos y dos igualdades) y es uno de los ocho invictos que le quedan al certamen. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Deportivo Riestra como local.

Gimnasia no pudo con Barracas Central en la última fecha y buscará reponerse ante Estudiantes Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de diciembre del año pasado, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0 como visitante con un gol de Tiago Palacios. Gimnasia no derrota a su clásico rival desde el 19 de marzo de 2023, cuando lo venció por 2 a 1 en el Bosque en la fecha 8 de la Liga Profesional. Luego jugaron seis partidos, con tres triunfos de Estudiantes y tres empates.

Gimnasia vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 15 de febrero.

: Domingo 15 de febrero. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Juan Carmelo Zerillo.

: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Gimnasia vs. Estudiantes: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37 contra los 3.68 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.84.