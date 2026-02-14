Lionel Messi armó su propia Copa del Mundo con LEGO y compartió el video

A la espera del arranque de una nueva temporada de la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami CF, Lionel Messi volvió a ser noticia por la Copa del Mundo, aunque en este caso no fue con motivo del Mundial 2026, sino que colaboró con LEGO para publicitar el nuevo producto 100% futbolero que se lanzará en los próximos días.

A través de su cuenta de Instagram (@leomessi), compartió un carrete con dos imágenes y un video con la Copa del Mundo de LEGO. En la primera de las fotografías, se pudo observar al capitán de la selección argentina junto al “trofeo”, ante lo que él escribió: “La terminamos @lego”.

Messi sorprendió al compartir una foto junto a la Copa del Mundo hecha de LEGO Captura Instagram (@leomessi)

Luego, se pudo observar más de cerca la pieza terminada. También incluyó un video donde removió la parte de arriba para mostrar el interior de la misma. Allí se encuentra un muñeco clásico de la empresa y detrás de él está el logo del Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

A meses del Mundial 2026, Messi posó junto a la Copa hecha de LEGO Instagram (@leomessi)

Con esto, queda en evidencia que la época de publicidades del Mundial comenzó y no hará más que profundizarse con el paso de las semanas, algo que incluso será todavía más masivo en Argentina al tratarse de la primera vez para muchos que el seleccionado nacional llegará como campeona defensora del título. El inicio del torneo será el jueves 11 de junio con México vs. Sudáfrica y concluirá el domingo 19 de julio con la final, ya que será la primera edición con 48 participantes.

Cuánto cuesta la Copa del Mundo hecha por LEGO

Catalogado como “Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA”, forma parte de los Sets de LEGO Editions, que también incluye a “Balón de Fútbol”, un set coleccionable basado en la pelota talla cinco utilizado en todos los partidos oficiales.

En cuanto a la Copa del Mundo, es un modelo del trofeo compuesto por 2842 piezas que mide aproximadamente 36 cm de altura. Tiene un precio de U$S199.99 y estará disponible para la compra desde el domingo 1 de marzo de 2026 en el portal de LEGO.

La Copa del Mundo de LEGO es un producto oficial de FIFA LEGO

Un detalle que no pasó por alto es que Balón de Fútbol ya se puede reservar, mientras que Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA no lo permite. Por eso, se deberá esperar para saber realmente cuándo estará disponible para su compra en Argentina.