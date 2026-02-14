Bad Bunny en River: del homenaje a Messi a su baile con Tini y el recuerdo de Soda Stereo

Benito Antonio Martínez Ocasio —Bad Bunny para los amigos— volvió a pisar Buenos Aires y el viernes 13 de febrero dio el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. Había mucha expectativa por saber qué tenía preparado para el público argentino, con quien tiene una íntima y cercana relación desde sus inicios en la música, cuando se presentaba en boliches y teatros del AMBA, y lo cierto es que no decepcionó. Durante la velada le hizo un guiño a Lionel Messi, recibió a Martina “Tini” Stoessel en la Casita y le rindió homenaje a Soda Stereo.

“Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, expresó el cantante sobre el escenario. Y es que a los 31 años está en el pico máximo de su carrera. Este fue el primer show que dio tras su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl luego de haberse convertido en el primer artista latino con un disco íntegramente en español en ganar el Grammy a Mejor álbum del año.

Bad Bunny hizo vibrar River con su primer show del Debí tirar más fotos World Tour Pilar Camacho

El show comenzó a las 21 y desde el primer momento, el puertorriqueño demostró que se sentía como en casa. Eso quedó demostrado en su vestuario, que fue un guiño no solo al país, sino al mejor jugador de fútbol del mundo. Para un segmento del concierto, usó la camiseta celeste y blanca y, como si eso fuera poco, eligió llevar impreso el número 19, con el cual Lionel Messi debutó en la selección argentina y usó para disputar su primer Mundial, el de Alemania en 2006.

Bad Bunny lució la camiseta celeste y blanca con el número 19 durante su primer show en River (Foto: Dale Play)

Asimismo, había mucha expectativa por el momento en el que se desplegara la Casita, puesto que en cada presentación, Bad Bunny suele recibir en ella a varias personas famosas. En la previa se rumoreó que Tini Stoessel podía ser una de las invitadas y dicho y hecho, así fue. La cantante bailó al ritmo de “Tití me preguntó” y en las redes sociales se viralizaron varios videos del momento en el que el cantante pasó al lado suyo. Entre el selecto grupo de elegidos, también se pudo identificar a María Becerra y Bizarrap. Los músicos argentinos buscaron pasar inadvertidos y se ubicaron en la parte trasera de la escenografía.

Tini Stoessel en la Casita de Bad Bunny

Por otro lado, al igual que otros artistas, entre ellos Taylor Swift y Dua Lipa, Bad Bunny tiene, durante sus shows, alguna canción sorpresa. En su caso, la misma forma parte de su repertorio y tiene la regla de que no vuelve a repetirse en otra fecha. El momento del anuncio fue uno de los más memorables de la velada. “Atención, la próxima canción es una exclusiva para ustedes. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”, se pudo leer en las pantallas gigantes, mientras una voz resonaba por todo el estadio. Acto seguido, el cantante apareció en el techo de la Casita para interpretar “Otra noche en Miami”, de su álbum X 100pre, lanzado en 2018, e hizo delirar al público.

"Otra noche en Miami", la canción sorpresa de Bad Banny en su primer River

Por otro lado, en la tercera parte del concierto, sonó una canción que, a esta altura, puede considerarse un himno para algunos artistas internacionales que visitan la Argentina. Los Pleneros de la Cresta, el grupo de salsa puertorriqueño que acompaña a Bad Bunny durante su gira, interpretó “De música ligera” de Soda Stereo, y le regaló al público uno de los momentos más especiales de la noche.

Tras su exitosa primera presentación en el estadio de River, Bad Bunny aún tiene dos compromisos más con el público argentino. Su segundo show será este sábado 14 de febrero y el tercero y último el domingo 15.