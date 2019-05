El drama de Raúl Gámez: confesó por qué pensó en suicidarse por Vélez

Gámez confesó un momento dramático de su vida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 08:00

El expresidente de Vélez Raúl Gámez hizo una confesión dramática vinculada con su última gestión al frente del Fortín. En diálogo con el programa partidario "Pasión Fortinera" reconoció que pensó en suicidarse por la delicada situación económica que atravesaba la institución de Liniers. "Estuve muy triste", reconoció.

"Me encontré en situaciones donde me deprimía y me quedaba sentado en el segundo piso porque no podía resolver el tema económico, sabiendo que yo provocaba lo de no traer jugadores y no crecer deportivamente", contó Pistola, que condujo por última vez a la entidad velezana entre 2014 y 2014.

Una de las soluciones fue la venta de Toledo. Sin esa venta por ahí me tiraba un tiro. Pero no que lo digo y no lo hacía. Por ahí lo hacía Raúl Gámez

"Una de las soluciones más grandes fue la venta de (Hernán) Toledo. Sin esa venta por ahí me tiraba un tiro. Pero no que lo digo y no lo hacía. Por ahí lo hacía", admitió sin vueltas Gámez, ante la sorpresa de los conductores del programa.

La venta de Toledo a la Fiorentina le dejó a la entidad de Liniers 7.5 millones de dólares, que contribuyeron a reducir el rojo en los números del club.