El TAS ratificó la sanción del caso Malasia: Machuca y otros dos futbolistas argentinos no podrán jugar por ocho meses más

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó este jueves la sanción contra siete futbolistas implicados en el denominado “caso Malasia”, un escándalo por falsificación de documentos en el proceso de nacionalización para representar a ese país. Entre los sancionados figuran tres argentinos: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado e Imanol Machuca, actual jugador de Vélez, quien no podrá disputar más partidos oficiales durante los próximos meses.

La resolución del máximo tribunal deportivo mundial mantuvo la pena de doce meses sin participar en encuentros oficiales, aunque introdujo una modificación clave: los futbolistas podrán reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes y participar en amistosos. La sanción inicial de la FIFA, comunicada en septiembre de 2025, había establecido una prohibición total de toda actividad vinculada con el fútbol.

Cabe destacar que, en la espera de esta resolución, los tres argentinos involucrados disputaron encuentros en este 2026. Volvieron a jugar a partir del 30 de enero. En Alavés, Garcés disputó cuatro partidos; Holgado en Coquimbo jugó tres, y Machuca cuatro para el Fortín.

Imanol Machuca jugando en la victoria ante Estudiantes en la última fecha del Torneo Apertura

El caso se originó cuando la Federación Malasia de Fútbol (FAM) contactó a varios jugadores extranjeros para incorporarlos a su selección mediante un proceso de naturalización. Según determinó el TAS, los futbolistas iniciaron esos trámites con documentos falsificados pese a no tener ningún vínculo con Malasia. El organismo consideró probado el fraude y calificó a los protagonistas como “cómplices” de la maniobra.

Además de Garcés, Holgado y Machuca, la sanción alcanza al brasileño João Vitor Brandão Figueiredo, a los españoles Gabriel Felipe Arrocha y Jon Irazabal Iraurgui y al neerlandés Héctor Hevel. Todos deberán completar el período de suspensión para partidos oficiales, aunque podrán mantener actividad con sus equipos en entrenamientos y encuentros amistosos.

El fallo del TAS también confirmó la multa de 350 mil francos suizos que la FIFA impuso a la Federación Malasia de Fútbol, además de una sanción económica individual de 2.000 francos suizos para cada jugador. La federación asiática había reconocido su responsabilidad institucional en el caso y señaló que los futbolistas solo aportaron la documentación solicitada, sin participar en su elaboración o modificación.

Facundo Garcés durante el encuentro disputado el 30 de enero ante Espanyol Europa Press Sports - Europa Press

El tribunal consideró, sin embargo, que esa participación resultó suficiente para configurar una infracción disciplinaria. En su análisis sostuvo que la prohibición de jugar partidos durante doce meses constituye una sanción “razonable y proporcional” frente a la falsificación de documentos de elegibilidad.

Para Machuca, la resolución impacta de manera directa en Vélez, líder de su grupo en el Torneo Apertura en el momento de conocerse el fallo. El extremo no podrá disputar más encuentros oficiales durante ocho meses más, ya que parte de la sanción ya se cumplió entre el 25 de septiembre de 2025 —cuando se conoció la decisión inicial de la FIFA— y el 26 de enero de 2026.

Ese período será descontado del castigo total, por lo que el atacante solo podrá regresar a la competencia oficial hacia el final del año. Mientras tanto, el futbolista podrá integrarse a los entrenamientos del plantel y sumar minutos en amistosos, una habilitación que le permitirá mantener ritmo competitivo pese a la suspensión.