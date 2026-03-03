Vélez gana y tira lujos: un líder que crece como equipo y se mantiene invicto derrotó a Estudiantes

Vélez dio el golpe en La Plata. Le ganó a Estudiante por 1-0 y se mantiene puntero e invicto en la Zona A de la Liga Profesional. Se trataba de un partido especial para Guillermo Barros Schelotto, ídolo de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero dentro de todo se manejó con mayor tranquilidad, sabiendo que cualquier reacción podía ser combustible en un fútbol argentino lleno de chispazos. “Iba a ser un partido largo que se iba a definir por detalles”, dijo Manuel Lanzini, la figura, luego del partido. Y así fue, por el gol de pelota parada de Monzón. Pero la suma de detalles para ganar un encuentro y adaptarse a saber jugar en “diferentes momentos” de los partidos era la materia que pretendía trabajar el Mellizo para ser un equipo más completo con respecto al de 2025.

Barros Schelotto, apoyado en los buenos resultados pero (sobre todo) en los buenos rendimientos de los últimos partidos, repitió el equipo. Toda una rareza en este fútbol frenético que encima tiene el calendario apretado por el Mundial que se disputará a mitad de año. Sin embargo, si las piernas se cansan, Vélez le agrega frescura con pases verticales y ataques respaldados. Y confía en su recambio, potenciado por futbolistas de experiencia y juveniles que no paran de aparecer de La Fábrica, como se les denomina a las inferiores del Fortín.

En La Plata no fue la excepción. El Vélez del Mellizo salió a jugar en campo rival, con una posesión del balón, en los primeros minutos, de casi el 70%. Formó con el habitual 4-2-3-1 con Montero; Joaquín García, Mammana, Magallán y Elías Gómez; Robertone y Baeza (en el doble 5); por delante Tobías Andrada -una de las grandes apariciones- Lanzini y Machuca; y Monzón de 9, como principal referencia de ataque. Con respecto al empate sin goles ante Riestra en Liniers, la única modificación fue el ingreso de Claudio Baeza por Rodrigo Aliendro.

Estudiantes, con el Cacique Medina, se presentó con un esquema “espejo”: 4-2-3-1, con Muslera; Meza, González Pirez, Tomás Palacios y Benedetti; Amondarain y Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios y Cetré; y Carrillo. Estudiantes se apoya también en los juveniles pero sobre todo en el “oficio” de Guido Carrillo, un 9 inteligente para sacar faltas, cabecear y pivotear desde la medialuna a los receptores que llegan de frente. Lo del Pincha es más la explotación de los espacios y la velocidad: no tiene problemas en defender cerca de Muslera, pero después es peligroso con transiciones rápidas.

El doble 5, amonestado en un minuto

Tobías Palacios le sacó una falta (y la posterior amonestación) a Robertone, que fue superado con una gambeta y lo tomó del cuello para frenarlo a la altura del círculo central. Y segundos después, el que vio la tarjeta amarilla fue Baeza por una entrada desde atrás sobre Cetré. Una falta evitable, con el rival de espalda, y que dejaría condicionado al medio campo visitante por más de una hora. Un marca lejana de Palacios sobre Monzón también fue merecedora de una tarjeta, pero el árbitro Sebastán Martínez no lo entendió así. Sí amonestó a Meza por una infracción menor a Machuca. Y la polémica llegó a los 43 minutos del primer tiempo, porque una infracción de Robertone sobre Tiago Palacios pudo ser merecedora de la segunda amarilla.

Una de las herramientas que le dejó Eduardo Domínguez a Medina es el desequilibrio en el uno contra uno que pueden generar entre Edwin Cetré (que finalmente no se fue ni a Atlético Paranaense ni a Boca), Tobías Palacios y Fabricio Pérez. Y los “centros”: en uno de Meza para Carrillo apareció la chance más clara para el local, con un remate a la carrera que se fue por encima del travesaño. Y Cetré, para no ser menos, también exigió a Montero con la clásica jugada que hace el extremo colombiano, encarando desde la banda izquierda hacia adentro y rematando al segundo palo.

Lanzini metió un gran lujo a los 28 minutos con una pisada y un caño en la misma acción, ante Amondarain, como para despabilar la tarde. Pero daba igual la impresión de que el Pincha estaba mejor en las pelotas divididas, más firme y menos disperso. El enganche de Vélez aportó el segundo remate de Vélez -desde afuera del área-, el primero había sido de Andrada, pero ambos se fueron muy desviados.

En el segundo tiempo, la fricción siguió por el centro y por eso fue amonestado Amondarain, por una falta sobre Lanzini. Y Vélez golpeó a los 13 minutos con una mediavuelta de Florian Monzón, tras un córner de Lanzini y un rebote tomado por Baeza en la medialuna. Enseguida Robertone tuvo el 2-0, tras una jugada de Monzón y un pivoteo de Lanzini. Y al rato erró un mano a mano Andrada luego de un cambio de frente de Arias de izquierda a derecha y otra jugada manejada por Lanzini. El 22 de Vélez manejaba los hilos.

Gustavo Barros Schelotto (de chomba azul) le comenta algo a Guillermo en medio del Estudiantes vs Vélez Nacho Amiconi

Tras las chances perdidas para definir el partido, en el epílogo Vélez terminó defendiendo cerca de su arquero, con el ingreso de Quirós por Monzón -en los segundos finales- para una línea de 5 que fue decorativa. Pero eso no impidió que Elías Gómez (otra de las figuras) aporte otro lujo, con una recuperación de taco ante Carrillo. La ecuación inicial se invirtió y el Fortín terminó con una posesión del 40%. Pero casi no pasó sobresaltos y ganó bien. Era una de las materias que pretendía agregarle el Mellizo al ya buen equipo que era Vélez en el certamen pasado. Un poco más de oficio y “dientes apretados” para manejar los tiempos cuando la verticalidad y el fútbol se quedan sin energía.