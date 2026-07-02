El DT de Cabo Verde evitó hablar sobre la denuncia de violación contra el capitán del equipo

El DT de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, —también conocido como “Bubista”— evitó responder este jueves cuando fue consultado por la denuncia de violación contra Ryan Mendes, capitán de los Tiburones Azules. El episodio ocurrió durante la conferencia de prensa previa al duelo ante la Argentina, que se jugará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sobre el final de la rueda de prensa, que Bubista ofreció junto a Stopira, el periodista Julio Gomes tomó la palabra y preguntó: “Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes, con lo que ocurrió esta semana?”. El entrenador se tomó la cara y no respondió. A su lado, un vocero de prensa intervino y pidió “otra pregunta”.

El incómodo momento que vivió el DT de Cabo Verde por una pregunta sobre la denuncia de violación contra su capitán

Gomes insistió y consultó si se trataba de “un asunto prohibido”. El representante de prensa respondió: “Es un asunto prohibido”. El periodista, entonces, remarcó que era una pregunta importante por el posible impacto anímico en el capitán de cara al partido ante la Argentina. Sin embargo, Bubista volvió a guardar silencio.

El intercambio continuó con tensión. El vocero le preguntó al reportero si tenía otra consulta y Gomes contestó: “Esa es la pregunta”. “Tenemos solo tres minutos. ¿Va a ser otra pregunta?”, retrucó el representante de prensa. “No, no voy a hacer otra pregunta”, cerró el periodista.

El DT de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, también conocido como Bubista PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La consulta se produjo luego de que la FIFA se pronunciara el domingo sobre la denuncia contra Mendes. En un comunicado, el organismo aseguró que toma “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada” y confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde se radicó la demanda.

Según reveló O Globo, Mendes fue acusado por una ciudadana brasileña que trabajó como intérprete durante la FIFA Series disputada en Nueva Zelanda en marzo. La mujer denunció que el hecho ocurrió el 27 de marzo, después del partido que Cabo Verde perdió 4-2 frente a Chile.

Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, durante una conferencia de prensaGetty Images via AFP) FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el futbolista habría ingresado por la fuerza a su habitación de hotel y abusado de ella. Luego, la mujer recibió asistencia en una clínica especializada, donde fue sometida a un examen forense, y más tarde radicó la denuncia en una comisaría local.

Un mes después, según el mismo medio, la presunta víctima notificó a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA para pedir que Mendes fuera excluido del Mundial. La FIFA indicó que está en contacto con las autoridades neozelandesas y que no hará más comentarios. La Federación de Cabo Verde, consultada por AFP, evitó pronunciarse.

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