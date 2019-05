El efecto Copa América: cómo impacta el torneo en el futuro de Boca

Esteban Andrada convocado a la Selección Crédito: @Boca

Al semestre de Boca no le quedan más de dos partidos. Si el domingo próximo es el triunfador de la serie con Argentinos Juniors, entonces su último encuentro de la primera parte del año será la final de la Copa de la Superliga , que se disputará el 2 de junio en el estadio Mario Alberto Kempes. Así, el cuerpo técnico y los dirigentes, con mandato hasta diciembre, proyectan ya lo que se pondrá en juego en la segunda mitad de 2019 y la forma de encararlo.

La pretemporada será el punto de partida para lo que viene. En la mayor parte de esa preparación Gustavo Alfaro no podrá contar con Esteban Andrada , integrante del plantel de 23 futbolistas que participará en la Copa América . El arquero es un pieza clave del equipo y también un cotizado activo para el club: después de los 5.000.000 de dólares que desembolsó hace un año para contratarlo, ahora se decidió elevar su cláusula de salida a US$ 25.000.000 ante el posible interés de algún equipo europeo. Si bien la cifra es elevada, no parece exorbitante ante la posibilidad de que el mendocino de 28 años sea titular y se destaque en Brasil.

Iván Marcone había formado parte de la presentación de Lionel Scaloni pero quedó marginado de la nómina definitiva y Darío Benedetto, que había estado en consideración, no llegó siquiera a esa instancia preliminar después de algunos inconvenientes físicos y un regreso alejado del gol. Sí es un hecho que Nahitan Nandez será convocado por Oscar Washington Tabárez y Sebastián Villa tendrá su lugar en la lista de Colombia. Las ausencias para la etapa de preparación xeneize podrían incrementarse, porque en la lista cafetera de 40 futbolistas también aparecen Jorman Campuzano y Frank Fabra .

Crédito: Marcelo Aguilar

El caso de Fabra encierra un interrogante referido a su continuidad. Emmanuel Mas se consolidó como el dueño del lateral izquierdo en la defensa y el jugador que se perdió el mundial de Rusia por una ruptura ligamentaria podría ser negociado. Sin embargo, en Boca aseguran que todavía no hay ofertas. La contrapartida a un posible alejamiento está dada en que el jugador sigue con los trámites para obtener la nacionalidad argentina y por el convencimiento de Alfaro de que una lesión como la que sufrió requiere de dos pretemporadas para una recuperación plena. El técnico lo utilizó poco en este semestre: 90 minutos en la Copa Argentina, otros 90 en Superliga y 95 en esta Copa.

El cartel y la cotización que le da a futbolistas ser parte de la Copa América, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio, se contrapone con el ideal de una preparación con plantel completo de cara a las instancias de eliminación directa de la Copa Libertadores y la Superliga, que esta vez lo tendrá a Alfaro al mando desde la primera fecha.

Después de una licencia que será de dos semanas si Boca juega la final en Córdoba y de tres si no logra superar a Argentinos Juniors, los futbolistas retomarán las prácticas el 17 de junio y parte de la preparación volverá a realizarse en Sarasota, Estados Unidos. Está programado un amistoso para 3 de julio con América, en Atlanta, y tres días más tarde ante Chivas, en Texas. Esos dos equipos mexicanos se enfrentarán también con River y por eso está latente la posibilidad de un cuadrangular que propiciaría un superclásico de pretemporada.

El objetivo de Boca, y en especial de Daniel Angelici, para los últimos meses de su gestión, es la Copa Libertadores. La obsesión del club por el trofeo que persigue desde 2007, la derrota ante River en la definición madrileña del año pasado y la incumplida promesa electoral del presidentes al filo de concluir su segundo mandato vislumbran un resonante mercado de pases. La concreta posibilidad del regreso de Ever Banega expone la potencia económica de Boca. De las cuentas xeneizes saldrán varios millones para reforzar un plantel ya de alta valoración.