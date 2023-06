El Emirato de Manchester: ¿Qatar desembarca en Old Trafford?

escuchar

23 de febrero de 2001. La fiesta en el Silver Suite anuncia DJ y comediante. “Bodas de Plata” de la Copa de la Liga 1975-76, último título de Manchester City. Los carteles dicen “25 años. Por si lo olvidaron”. El City advirtió a tiempo que era una burla de Red Issue, fanzine de Manchester United. El United, marca global, era patrón absoluto en Manchester. “No arrogante. Simplemente el mejor”, decía un cartel en Old Trafford, donde se vendían camisetas irónicas: “1976 fue un año extraño para el fútbol inglés: el City ganó un trofeo”. El DT Alex Ferguson, recordó días atrás The Athletic, ni siquiera mencionaba al rival. “City no existís”.

Pero todo cambió en 2008. El City (que llegó a caer a la tercera división y jugaba ante apenas tres mil personas), fue comprado por el emirato de Abu Dhabi. Ya suma 19 títulos en quince años, incluida la Champions del sábado. Manchester celebra ahora de celeste. Y el United, desesperado, convoca a Qatar.

Manchester City y su obra cumbre: campeón de la Champions League, después de derrotar en al final a Inter

Organismos de derechos humanos y diversidad sexual protestan desde hace meses. También la prensa cuestiona la posibilidad de que el United, club emblema del fútbol inglés, 145 años de historia, pase a manos del jeque Jassim bin Hamad Al-Thani, presidente del Banco Islámico de Qatar (QIB). Jassim es hijo de Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani (“HBJ”), primer ministro del exemir Hamad bin Khalifa Al-Thani. HBJ acumuló fortuna mezclando negocios estatales y personales. Dejó su cargo en 2013, desplazado por el nuevo emir Thamin bin Hamad Al-Thani, cuarto hijo del emir anterior. Thamin eligió al fútbol como herramienta de poder blando. Es el dueño del PSG. Logró el Mundial. Le puso la túnica (bisht) a Leo Messi.

Jassim Bin Hamad Al Thani, uno de los 15 hijos del Emir que quiere comprar Manchester United, el club del que dice ser fanático.

La familia real de los Al Thani ya posee Harrods, Canary Warf, Villa Olímpica, hoteles y restaurantes. Y también es accionista del aeropuerto de Heathrow, un escenario que debería suponerse más estratégico que Manchester United. En marzo pasado, el gobierno inglés celebró en Londres una reunión de “diálogo estratégico” con Qatar (que fue protectorado británico hace medio siglo). “Profundización de lazos militares y económicos”. La reunión se celebró tres días después de que el jeque Jassim formalizara su oferta por Manchester United.

Jassim, coincidían ayer todas las fuentes, podría convertirse esta misma semana en patrón de Old Trafford. Su oferta llega a través de la entidad sin fines de lucro Nine Two Foundation (homenaje a 1992, cuando se graduó como oficial cadete en el Reino Unido y se enamoró de Manchester United). ¿Es una oferta “privada” o es dinero de un Estado acusado de violar derechos humanos? El debate en Inglaterra suena algo ingenuo. Jasim tiene solo 40 años. Todos saben que su dinero es de papá, el exprimer ministro. También intervino en la negociación Nasser Al-Khelaïfi, mano derecha del emir Thamin y presidente del PSG (¿irá Kylian Mbappé al United?).

En esta imagen de febrero pasado, aficionados del Manchester United sostienen una pancarta con la frase "Glazers Out", descontentos con la gestión de la familia estadounidense

La quinta y última oferta de Jassim suena irresistible para la familia Glazer, de Estados Unidos. Los Glazer compraron al United en 2005 por 790 millones de libras, pero pagaron solo 270, porque cargaron el resto como deuda al club. Ahora pretenden 6000 millones de libras. Y que Jassim pague también la deuda total de 535 millones. Negocio made in USA.

Cansados de la codicia de los Glazer (y de que el equipo lleva una década sin ganar la Premier), hay hinchas del United que ya no se burlan del City en manos de Abu Dhabi. Tal vez escondan la pancarta de Old Trafford contra el City que dice “115″. Es la cantidad de cargos que imputa la Premier League al City, acusado de recibir dineros inflados de Abu Dhabi. El tema sigue en plena investigación. Y el brillante equipo de Pep Guardiola (si es condenado) podría ser despojado de todos sus títulos.

Los integrantes de la junta directiva del Manchester United Bryan Glazer, Avi Glazer y Joel Glazer toman sus asientos en Old Trafford antes de un encuentro

Pero ahora también los hinchas del United quieren el dinero inflado del Golfo. Afirman en los foros que seguramente será más generoso que el dinero de Sir Jim Ratcliffe, segundo ofertante, fundador del grupo químico Ineos, dueño también del Niza en Francia y de Lausanne-Sport en Suiza, y que un año atrás quiso comprar a Chelsea. La UEFA prohíbe que un mismo propietario tenga equipos en una misma competencia. Pero, según informes, ya hay casi doscientos “clubes hermanos” en el mundo. Se quintuplicaron en la última década. También Jassim, llegado el caso, debería probar que su dinero no es de Doha, porque el gobierno de Qatar ya es propietario de PSG (el fútbol, está claro, sigue siendo un negocio muy extraño).

Carlos Tevez, en su presentación como jugador de Manchester City AFP

Volvamos mejor a los recuerdos. En 2009, el United de Ferguson acababa de lograr una victoria agónica 4-3 contra el City. Pero el DT seguía furioso contra un dirigente rival. Porque el City-Abu Dhabi no solo le había “robado” a Carlos Tevez, sino que además había recibido al “Apache” con un cartel que decía “Bienvenido a Manchester”. La bienvenida sería hoy al “Emirato de Manchester”.

En el último Mundial, periodistas europeos se preguntaban una tarde en Doha sobre “cómo impactaría en los ciudadanos qataríes la cultura de libertad del Primer Mundo”. El debate, exquisito, pareció cortarse cuando un colega, residente en el Golfo, dijo textual: “No sé si el Mundial les mostró el mundo a los qataríes. Muchos de ellos viajan regularmente a ciudades europeas. No se intimidan. Es más, como ustedes saben, son los dueños”. Los dueños de la pelota.