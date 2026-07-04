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Metió el 2-2 para Cabo Verde y saltó a festejar a la tribuna con su novia

Sidny Lopes Cabral metió uno de los mejores goles del campeonato mundial ante la selección argentina y corrió hacia las gradas para celebrar con su pareja; el video

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Lopes Cabral subió hasta la tribuna para saludar a su novia (Foto: X)
Lopes Cabral subió hasta la tribuna para saludar a su novia (Foto: X)

El partidazo 3 a 2 que ganó la selección argentina sobre Cabo Verde dejó perlitas no solo dentro del campo de juego, sino también por lo que sucedió en las tribunas. En el empate parcial 2 a 2 del equipo africano, el autor del gol, Sidny Lopes Cabral, corrió media cancha y se subió a una de las gradas para festejar su gran gol con su novia, lo que se convirtió en una de las imágenes más tiernas de la competición.

En el minuto 103 del alargue, el futbolista caboverdiano subió por la izquierda y, tras eludir a Mac Allister, pateó desde uno de los vértices del área y metió un verdadero golazo que se coló en el ángulo izquierdo de Dibu Martínez, que no pudo hacer nada. Tras el tanto, Lopes Cabral corrió hacia su campo y se subió a una de las tribunas. Allí se quedó hasta que llegó su novia, que tardó en bajar a su encuentro. Finalmente, la pareja se pudo abrazar y festejar rápidamente el empate parcial del equipo, que luego perdió por el gol de Cuti Romero de cabeza.

El saludo del jugador a su novia se viralizó en las redes sociales (Foto: X)
El saludo del jugador a su novia se viralizó en las redes sociales (Foto: X)

Con apenas 23 años, el lateral de Cabo Verde se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 al marcarle a la Argentina el que muchos consideran el mejor gol del torneo. Su conquista llegó en el primer tiempo de la prórroga y significó el empate transitorio para su selección.

Lopes Cabral es uno de los mejores jugadores de Cabo Verde
Lopes Cabral es uno de los mejores jugadores de Cabo Verde

Antes de desembarcar en la Copa del Mundo, el defensor ya se había consolidado como un futbolista de gran despliegue físico y versatilidad tras su paso por el fútbol portugués, rendimiento que derivó en su reciente transferencia al Trabzonspor de Turquía por una cifra millonaria.

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