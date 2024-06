El enojo del entrenador de Canadá con la selección argentina: “Debería ser multada”

Escuchar

Jesse Marsch, entrenador estadounidense de Canadá, pidió una multa para la selección argentina por haber regresado tarde al campo del Mercedes Benz Arena antes del inicio del segundo tiempo, en el partido inaugural de la Copa América. “Argentina debería ser multada, ¿ok? ¡Escriban eso, Olé, LA NACION!” , reclamó el DT. Al mismo tiempo, señalaba con su dedo anular a la prensa presente en la conferencia. Todo, sazonado con una sonrisa. Estaba enojado porque entendía que el equipo dirigido por Lionel Scaloni había aprovechado esos instantes para analizar varias jugadas por video. Y cuatro minutos después del reinicio, los campeones del mundo se pusieron en ventaja por intermedio de Julián Álvarez.

“Cuando estaban esperando (para volver a la cancha) miraban en las imágenes de video y analizaban cómo querían jugar contra nosotros”, agregó Marsch. Y continuó con su pedido: “Ahora, quiero que los árbitros manejen el tema. Si nosotros hubiéramos salido cinco minutos tarde, tendríamos una multa y sería un gran problema. Veremos lo que sucede con Argentina ”, dijo el hombre que sucedió a Marcelo Bielsa al frente de Leeds United, de Inglaterra.

Julián Álvarez pelea la posición con Moïse Bombito en el partido de Argentina y Canada en Atlanta por la Copa América 2024 Anibal Greco

Más allá del reclamo, Marsch elogió a sus jugadores por el partido ante los campeones del mundo, se lamentó porque después de que la Albiceleste se pusiera en ventaja no pudieron empatar: “Tuvimos el gol y también un penal. Porque fue penal, pero bueno... no quiero culpar al árbitro, que primero tiene que señalar la falta y luego fijarse en el VAR si es adentro o afuera del área”, protestó el DT de 50 años.

“Creo que hicimos un buen partido, especialmente cuando pudimos ejecutar nuestro plan táctico”, opinó Marsch. Y continuó: “Se lo pusimos difícil a Argentina y pudimos convertir algunos goles; pudimos haber anotado primero”, valoró. No le falta razón, ya que de acuerdo a las estadísticas de Opta -un portal especializado-, los canadienses tuvieron siete remates en la primera parte, récord para los rivales de la Argentina en los primeros 45 minutos desde noviembre de 2021. “No me preocupa demasiado no convertir. Sé que con el tiempo, cuando tenés ese tipo de ocasiones de calidad, vas a convertir goles suficientes. Tenemos, además, calidad en toda la cancha”. “Hicimos un partido mejor de lo que esperaba, pero cometimos más errores más simples de lo que pensaba”, añadió Marsch.

El reclamo del entrenador de Canadá: “Argentina tiene que ser multada”

“Messi es asombroso”

El entrenador de Canadá también se rindió a los pies de Lionel Messi: “Hablamos mucho de lo compactos que teníamos que ser, y de identificar los espacios en los que a Messi le gusta aparecer”, contó Marsch. Y añadió: “Hablamos también de no intentar barridas, porque es difícil ganarlas, y porque lo que ocurre es que quien lo intenta barrer se elimina de la jugada: Messi es muy bueno escurriendo la pelota y moviéndose, para volver otra vez y dar la estocada final de la jugada”, detalló el DT de Canadá, equipo que desde su llegada no pudo convertir un solo gol: 0-4 con Países Bajos, 0-0 con Francia y 0-2 con Argentina.

“Esto es lo que digo de Messi. Lo enfrenté varias veces y creo que tuvimos un buen plan de partido, ejecutando bien muchas cosas buenas. Pero él es muy bueno, tan bueno que todavía arma las jugadas. Puso dos pelotas en los goles que son de clase mundial”, relató Marsch. Y se rindió ante la magia de la Pulga: “Es asombroso. Y también horrible. Es espectacular”, confesó con una mueca sonriente. Pese a todo.

Lionel Messi durante el partido frente a Canadá Anibal Greco

