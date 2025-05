El error de Yael Falcón Pérez que derivó en el penal de River contra Platense

Yael Falcón Pérez tuvo una noche para el olvido en el partido que Platense le ganó a River por penales por los cuartos de final de la Liga Profesional, en el que se desencadenó una sucesión de errores que favoreció al equipo millonario.

Más allá de equivocaciones puntuales, la jugada crucial de la noche llegó en el último minuto de los nueve de tiempo adicionado. El árbitro marcó, primero, seis minutos de agregado. En ese lapso, hubo una larga atención médica a Juan Pablo Cozzani, el arquero de Platense. Correctamente, Falcón Pérez decidió añadir otros tres minutos.

En ese momento, el árbitro debió haber cobrado un saque lateral favorable para Platense, después de que Franco Zapiola se llevara la pelota y se desviara hacia la línea de cal después de impactar en el botín de Lucas Martínez Quarta. En cambio, sin advertir la intervención del defensor de River, reanudó el equipo local: salió un pelotazo frontal, Lanzini cabeceó y el balón le quedó a Borja, que entró en el área y fue derribado por Salomón. Falcón Pérez no dudó y cobró penal para River en lo que era la última jugada de la noche, porque ya se jugaban ocho minutos y medio extras.

El momento que la pelota da en Martínez Quarta y era lateral para Platense



Pero, antes de esa acción, hubo un contraataque de Platense encabezado por Zapiola, en el que Martínez Quarta cerró y rozó el balón y la pelota salió por un costado. Correspondía saque lateral para Platense, pero el árbitro lo dio para River.

Después de que atendieran a Fernando Juárez (el que había quedado más de 30 segundos tirado sobre el césped luego del choque con Franco Mastantuono), River sacó rápidamente y allí comenzó la acción que terminó con la falta contra Borja. Aquí, vale remarcarlo, el error fue de parte del asistente Diego Bonfá, que no otorgó el lateral para el equipo visitante.

Liga Profesional de Fútbol: River Plate vs. Platense. Torneo Apertura 2025. Daniel Jayo - LA NACION

Juan Cozzani, arquero del Calamar, se refirió a la jugada del lateral que era a favor de Platense y reveló el diálogo que mantuvo después con Falcón Pérez. “Antes de que terminara el partido me dijo que no era, y ahora cuando terminó, que pudimos hablar todos un poco más tranquilos, me dijo que si el lateral era para nosotros pedía disculpas, pidió disculpas por su hijo, que no fue malintencionado”, señaló Cozzani.

“Le dije que ya está, que no pasa nada, que tampoco era toda de él, que era más de Martínez, el cuarto árbitro, porque estaba más cerca. Fue una jugada rápida, que de no haber pasado el penal, habría pasado de largo. Ya terminaba el partido. Lo importante es que lo pudimos revertir y que pasamos nosotros”, agregó el arquero.