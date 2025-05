Yael Falcón Pérez: la actuación del árbitro en River-Platense dejó varias polémicas

La actuación de Yael Falcón Pérez en el triunfo por penales de Platense sobre River en el Monumental quedó en el centro de la polémica. El equipo de Vicente López se sintió perjudicado por algunas decisiones del árbitro, que tuvo una mala noche, entre errores propios y, acaso, algunas decisiones en las que sus asistentes no lo ayudaron.

Entre las acciones llamativas, hubo un choque, ya en tiempo de descuento, entre Franco Mastantuono y Fernando Juárez, en la mitad de la cancha. Si bien los dos fueron fuerte abajo, ninguno lo hizo con los dos pies hacia adelante, aunque el crack de River impactó con su codo en el rostro del jugador de Platense, que quedó tendido durante varios segundos. Falcón Pérez no cobró falta y le dio continuidad al juego, lo que terminó con una acción de riesgo favorable a River en el área visitante. La jugada tampoco fue revisada por el VAR.

Durísimo choque de Mastantuono con Juárez ⚔️



Previamente, sobre los 38 de la segunda parte, todo Platense reclamó la expulsión de Marcos Acuña, que ya tenía tarjeta amarilla desde los 24 de la primera parte. El lateral campeón del mundo llegó tarde a un cruce con Acuña y le dejó los tapones marcados en la pierna derecha. Correspondía otra amonestación y, como consecuencia, la roja. Falcón Pérez cobró la falta, pero no sancionó al jugador de River.

Todo Platense reclamó la segunda amarilla para el Huevo Acuña 🧐



Hasta que llega a la jugada esencial de la noche. El árbitro marcó, primero, seis minutos de descuento. En ese lapso, hubo una larga atención médica a Juan Pablo Cozzani, el arquero de Platense. Correctamente, Falcón Pérez decidió adicionar tres minutos más. En ese momento, tras un saque lateral rápido, salió un pelotazo frontal, Lanzini cabeceó y el balón le quedó a Borja, que entró en el área y fue derribado por Salomón. Falcón Pérez no dudó y cobró penal para River en lo que era casi la última jugada de la noche, porque ya se jugaban ocho minutos de adición.

Pero, antes de esa acción, hubo un contraataque de Platense encabezado por Zapiola, en el que Martínez Quarta cierra y roza el balón, y la pelota sale por el costado. Correspondía saque lateral para Platense, pero el árbitro lo dio para River, Bustos sacó rápidamente y allí comenzó la acción que terminó con la falta a Borja. Aquí, vale remarcarlo, el error fue de parte del asistente Diego Bonfá, que no otorgó el lateral para el equipo visitante.

El momento que la pelota da en Martínez Quarta y era lateral para Platense



No hubo revisión del VAR, que no correspondía porque por protocolo no interviene en estos casos. Pero al mismo tiempo, vale recordar que en varias ocasiones se anularon goles o penales por infracciones previas dentro de la misma jugada. Después de varios minutos de acción, Mastantuono ejecutó el tiro desde los once metros, anotó el 1-1 y llevó el duelo a la definición por penales.

Luego, llegó el desempate por penales. Ignacio Vázquez, el capitán de Platense, visiblemente nervioso y que ya había increpado a Falcón Pérez, acudió al sorteo con Armani del otro lado. Enojadísimo, pero a la vez tratando de controlarse, el jugador de Platense no miró al árbitro en ningún momento. Cuando el sorteo lo favoreció y el juez le preguntó por su decisión, respondió con la mirada en el horizonte, sin dirigirse a Falcón Pérez: “Pateamos primero”.

El sorteo de Armani y Nacho Vázquez, que ni quiso mirar al árbitro, para los penales



En la definición desde los once metros, hubo otra jugada discutida. En el cuarto penal para Platense, Zapiola ejecutó débil y a la izquierda, y Armani atajó con facilidad. Pero el arquero de River no se mantuvo en su lugar, y antes de salir el remate ya tenía los pies adelante de la línea de sentencia. Aquí sí, Falcón Pérez decidió que correspondía repetir el remate. Zapiola cambió, pateó fuerte y alto, y acertó. Segundos después, Schor le daría a Platense una clasificación histórica en el Monumental, luego de una noche con varias controversias.

Hubo algo más: tras el encuentro, Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Platense, contó a ESPN: “El lateral claramente estábamos al lado, era nuestro, y el partido se terminaba ahí, en el lateral. Después lo podíamos despejar, no cometíamos el penal. Considero que (el árbitro) se equivocó, como me puedo equivocar yo en los cambios o en el planteo táctico. Pero es un ser humano, estuvo muy bueno lo que hizo, que lo reconoció, después pidió disculpas”.