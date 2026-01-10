El estremecedor mensaje de un exfutbolista de Chelsea que atraviesa una situación crítica de salud

“Hay tantas personas maravillosas a las que me habría gustado poder agradecer personalmente. Me duele pensar que tal vez no tenga esa oportunidad”, lanzó en una seguidilla de publicaciones en sus redes sociales Lamisha Musonda, el belga que fue una de las grandes promesas de Chelsea, abandonó el fútbol en 2020 y, tras varios meses sin noticias, estremeció en las últimas horas al mundo del deporte al asegurar que transita un momento de salud al que describió como “crítico” y que le quedan “unos pocos días”.

Musonda, nacido en Bruselas el 27 de marzo de 1992, llegó al conjunto inglés a mitad de 2012, ya cumplido sus 20 años, en compañía de sus hermanos Tika y Charly. Si bien no logró aprovechar demasiadas oportunidades en la primera división, era una de las figuras del Sub 21 de los Blues, donde jugó 15 partidos y era compañero de Nathan Aké, Ruben Loftus-Cheek y Andreas Christensen, hoy integrantes del plantel profesional de Manchester City, Milan y Barcelona, respectivamente.

Nathan Aké fue compañero de Lamisha Musonda en las juveniles de Chelsea; la imagen es de la temporada 2013/2014

Lamisha se retiró del fútbol en 2020, tras jugar profesionalmente por última vez en el TP Mazembe de la República Democrática del Congo, y desde entonces se sucedieron diversos posteos que, sobre todo en el último tiempo, fueron citados por los periódicos europeos The Sun, Daily Mirror y Sport, entre otros. “La vida tiene muchos altibajos y nadie conoce realmente el dolor que uno atraviesa. Estos últimos años han sido difíciles y agotadores para mí. Con tristeza debo informarles que he estado luchando por recuperar mi salud y por eso no he podido estar en las redes sociales”. Su ausencia no pasó inadvertida para sus más de 22.000 seguidores en Instagram, por ejemplo.

“Tuve que aceptar que mi salud está en una condición crítica y ahora solamente estoy luchando por seguir con vida. No voy a rendirme hasta que llegue mi último aliento”, describió, en inglés y en francés, en un pedido de ayuda y oraciones a los usuarios que lo siguen. Además, acompañó sus relatos con diversas imágenes de su carrera, incluyendo las de su paso por Chelsea y un retrato junto al ex tenista escocés Andy Murray.

“Mientras tomo conciencia de que sólo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a muchas personas a mi lado y siempre voy a valorar esos recuerdos. La vida es difícil, pero la vista es hermosa”, aseguró quien hizo las inferiores en el Anderlecht de su país hasta que emigró al fútbol británico. Musonda volvió a su país a comienzos de 2014 para jugar en Mechelen y tuvo su paso por el ascenso español con Llagostera y Palamós antes de colgar los botines en África.

La anterior publicación del ex futbolista en sus cuentas personales se remontaba al 1 de marzo de 2024. Ahora realizó una serie de posteos a lo largo de dos días exteriorizando las razones de la ausencia virtual y para compartir su estado de salud. Decidió publicar una imagen en compañía de su círculo íntimo bajo la leyenda “ayuda a tu familia, haz amigos y sé agradecido”.

Enseguida se sucedieron los mensajes de afecto y cariño hacia Musonda. “Vamos hermano, fuerzas, que tú eres un luchador”, le escribió Matías Suárez, que tuvo su paso por River y antes fue compañero de Lamisha en su etapa en el Anderlecht. “Coraje Lamisha. Estamos con ustedes”, sumó su voz su consagrado compatriota Romelu Lukaku.

Lamisha Musonda, durante un entrenamiento con la primera división de Chelsea; lo observan, entre otros, Aké, el brasileño Oscar y Terry

Pronto, el ex futbolista se hizo eco de las buenas energías que le enviaban conocidos y extraños. “Quiero agradecer a Dios por las oraciones y todos los mensajes amables, llenos de positividad y amor, que recibí. También quiero agradecer a mi familia. Mis hermanos y mis padres me aman más que a nada”, destacó.

Y culminó con más muestras de su gratitud: “De ninguna manera soy una persona perfecta. Nadie lo es. También quiero agradecer al fútbol y a la escuela, por enseñarme lecciones de vida reales. Quiero que me recuerden como alguien que no se dejó llevar por los elogios, sino por las buenas personas que conocí en el camino: los compañeros de equipo, los profesores, los entrenadores, los choferes de los micros… Por ellos lucho y me mantengo fuerte. Ganemos cada día, uno a la vez“.