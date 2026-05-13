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Por dónde pasan Inter vs. Lazio, por la final de la Copa Italia 2025-2026

El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (hora argentina) en el estadio Olímpico con arbitraje de Marco Guida

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Lautaro Martínez quiere conquistar su segundo título en la temporada 2025-2026
Lautaro Martínez quiere conquistar su segundo título en la temporada 2025-2026Prensa Inter

Este miércoles se define la Copa Italia de la temporada 2025-2026 con la final entre Lazio e Inter, programada a las 16 (hora argentina) en el estadio Olímpico de Roma con arbitraje de Marco Guida.

El cotejo se transmite únicamente por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Inter y Lazio se enfrentaron recientemente en la Serie A y ganó el Neroazzurro 3 a 0
Inter y Lazio se enfrentaron recientemente en la Serie A y ganó el Neroazzurro 3 a 0Fabrizio Corradetti - LaPresse

La previa de Lazio vs. Inter

Las Águilas intentarán concluir la temporada con un título para maquillar la irregular campaña en la Serie A donde, a falta de dos fechas para concluir el fixture, se ubica noveno y sin chances de llegar a un certamen internacional por esa vía.

En su camino a la definición el elenco dirigido por Maurizio Sarri superó a Milán 1 a 0 en octavos de final; al último campeón, Bologna, 4 a 1 por penales tras igualar 1 a 1 en cuartos; y a Atalanta 2 a 1 por penales después de empatar 3 a 3 en el global por sendas igualdades en la ida 2 a 2 y en la vuelta 1 a 1.

Lazio busca cerrar la temporada con un título
Lazio busca cerrar la temporada con un títuloAlfredo Falcone - LaPresse

El conjunto capitaneado por Lautaro Martínez, en tanto, ya obtuvo el título en la Serie A y anhela quedarse con el otro torneo que está en disputa en Italia. En su debut, en octavos, eliminó a Venecia 5 a 1; en cuartos festejó ante Torino 2 a 1 y en semifinales eliminó al Como de Nicolás Paz y Máximo Perrone por 3 a 2, resultado que logró en el juego de vuelta tras igualar sin goles en el primero.

Posibles formaciones

  • Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Toma Basic, Nicolò Rovella, Fisayo Dele-Bashiru; Matteo Cancellieri, Tijanni Noslin y Pedro Rodríguez. DT: Maurizio Sarri.
  • Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Neroazzurro con una cuota máxima de 1.72 contra 5.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria y consagración del Biancocelesti. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.85.

Casualmente, ambos equipos se enfrentaron recientemente en la Serie A y gano Inter 3 a 0 como visitante con goles de Lautaro Martínez, Petar Sučić y Henrikh Mkhitaryan.

Tabla de campeones de la Copa Italia

  • Juventus - 15
  • Roma / Inter de Milán - 9
  • Lazio - 7
  • Fiorentina / Napoli - 6
  • Milan / Torino - 5
  • Sampdoria - 4
  • Parma / Bologna - 3
  • Vado / Genoa / Venezia / Atalanta / Vicenza - 1
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