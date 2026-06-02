Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuál es el partido inaugural

El certamen se desarrollará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, donde se disputará el primer encuentro entre el seleccionado local y Sudáfrica
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Las expectativas por el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 explotaron esta semana, una vez concluidas todas las competencias en el planeta, la oficializaron de las listas de futbolistas y con el desembarco de las 48 selecciones participantes en las sedes donde competirán en la primera etapa del certamen.
El torneo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre uno de los anfitriones, México, y Sudáfrica. El encuentro correspondiente al Grupo A está programado para las 16 (hora argentina), luego de la Ceremonia de Apertura, en el mítico estadio Azteca, que se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986.
El primer partido de la Copa del Mundo tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.
Una particularidad del Mundial 2026, además de que será el más grande de la historia con 48 equipos y 104 encuentros, es que tendrá otras dos ceremonias inaugurales y serán en Estados Unidos y Canadá en la antesala del debut de sus respectivos seleccionados. El equipo norteamericano, comandado por Mauricio Pochettino, hará su presentación el 12 de junio a las 22 frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro en Los Angeles por la zona D. El mismo día, pero a las 16, los canadienses chocarán ante Bosnia-Herzegovina en Toronto por la B.
El campeonato concluirá con la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Todos los partidos inaugurales de los Mundiales
Desde que comenzaron a jugarse las copas del Mundo en 1930, hubo diferentes criterios para determinar el partido inaugural. Hasta 1950 se adoptaron distintas propuestas, con ediciones de varios encuentros de apertura en simultáneo y en otras donde se presentaron los anfitriones.
En 1966 (Inglaterra) y 1970 (México) fueron los organizadores los que dieron el puntapié inicial y a partir de 1974 se optó porque el campeón defensor protagonice el primer juego. Sin embargo, a partir de 2006 se volvió a modificar la cuestión y, desde entonces, el primer partido lo protagoniza el anfitrión.
La lista completa de partidos inaugurales
- 2026: México vs. Sudáfrica (Ciudad de México).
- 2022: Qatar 0 - 2 Ecuador.
- 2018: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita.
- 2014: Brasil 3 - 1 Croacia.
- 2010: Sudáfrica 1 - 1 México.
- 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica.
- 2002: Francia 0 - 1 Senegal
- 1998: Brasil 2 - 1 Escocia
- 1994: Alemania 1 - 0 Bolivia
- 1990: Argentina 0 - 1 Camerún
- 1986: Italia 1 - 1 Bulgaria
- 1982: Argentina 0 - 1 Bélgica
- 1978: Alemania Federal 0 - 0 Polonia.
- 1974: Brasil 0 - 0 Yugoslavia.
- 1970: México 0 - 0 Unión Soviética
- 1966: Inglaterra 0 - 0 Uruguay
- 1962: Se disputaron cuatro partidos simultáneos (Uruguay 2-1 Colombia; Chile 3-1 Suiza; Brasil 2-0 México; y Argentina 1-0 Bulgaria).
- 1958: Suecia 3 - 0 México.
- 1954: Se disputaron cuatro partidos en simultáneo (Brasil 5-0 México; Yugoslavia 1-0 Francia; Uruguay 2-0 Checoslovaquia; y Austria 1-0 Escocia).
- 1950: Brasil 4 - 0 México.
- 1938: Suiza 1 - 1 Alemania.
- 1934: Se jugó una primera ronda eliminatoria con ocho partidos simultáneos (Italia 7-1 Estados Unidos; España 3-1 Brasil; Austria 3-2 Francia; Hungría 4-2 Egipto; Checoslovaquia 2-1 Rumania; Suiza 3-2 Países Bajos; Alemania 5-2 Bélgica; y Suecia 3-2 Argentina).
- 1930: Se disputaron dos partidos en simultáneo (Francia 4-1 México; y Estados Unidos 3-0 Bélgica).
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