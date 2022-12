El fútbol es como cualquier trabajo: con Lionel Messi como jefe, Enzo Fernández y Julián Álvarez siempre serán los mejores empleados

escuchar

Si uno lo piensa bien, finalmente, el fútbol es como cualquier trabajo. Se trata, ni más ni menos, que de aprovechar a los mejores talentos en los puestos en los que más rinden. Y ellos tendrán que adaptarse a los hombres de la vieja escuela, los experimentados, que, por supuesto, también mantienen un nivel elevado para la exigencia a la que están expuestos. Caso contrario, si afloja el rendimiento, la antigüedad no será garantía de nada. Unos se nutrirán de otros.

En el fútbol siempre se trata de los momentos. Mucho más en un Mundial, en el que los tiempos son cortos y la angustia queda a flor de piel. Lágrima, grito o bramido. De algún jugador o hasta de un integrante del cuerpo técnico. O de varios. Y eso hizo la Argentina: aprovechó los mejores momentos de piezas claves en su funcionamiento . Los mejores por actualidad, rendimiento y nivel de competencia. Así no extraña ver como titular a Enzo Fernández ni provoca asombro haberle ganado a Polonia con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Los tres, en principio pensados como piezas de recambio, terminan ganándose los lugares y asumiendo papeles protagónicos.

La Copa del Mundo no da respiro ni, mucho menos, revancha. Más a partir de las instancias que empezará a jugar la Argentina. De acá en más no importarán los apellidos ni las cucardas.

No debe ser fácil para el DT Lionel Scaloni reemplazar a los lugartenientes de la Copa América de Brasil, al fin de cuentas, título impulsor de su continuidad, suceso y aceptación al frente del seleccionado argentino. Pero es evidente que Leandro Paredes y Lautaro Martínez -puede sonar injusto, por supuesto-, por el momento, no están en la plenitud física y futbolística como para privarles los lugares a Enzo Fernández, pilar en Benfica, de Portugal, en un puñado de partidos, y a Julián Álvarez, la joya de la que no para de hablar Pep Guardiola.

El porte de Enzo Fernández en el traslado de la pelota; el mediocampista de Benfica tuvo otro buen partido en el seleccionado argentino Aníbal Greco - La Nación

Lo de Mac Allister viajará por un carril separado, sin Giovani Lo Celso, afuera por lesión, pero encuadra dentro del contexto de aquellos de despejar el camino para los más aptos en una competencia corta y de máximo esfuerzo.

Queda la duda, acaso, con la ausencia de Lisandro Martínez, uno de los pilares de Manchester United, que ayer le dejó el puesto a “Cuti” Romero, aparentemente, por una cuestión de talla frente al peligro aéreo que representaban los polacos. De acá en más habrá que ver porque el presente de Lisandro es la mejor credencial física por continuidad, velocidad y resistencia.

Julián Álvarez aprovechó cada oportunidad en el seleccionado argentino y cada vez tiene más peso en la ofensiva Aníbal Greco - La Nación

Enzo Fernández y Julián Álvarez mostraron en sus clubes las idénticas virtudes que en el seleccionado: un rápido poder de adaptación a la alta exigencia y un juego tan dinámico que está a la altura de la exigencia europea. En poco tiempo generaron ese roce tan pretendido para el conjunto nacional. De acá en más será difícil sacarlos. Es más, el único que jamás saldrá será Lionel Messi, el jefe que nunca está en duda.

El recambio llegó. En menor medida que en los comienzos de Scaloni, entre dudas y caras que ya saturaban al gran público. Algunos se fueron por decisión propia. Otros fueron corridos por la mano de un entrenador que todavía tiene aspecto de futbolista, pero, aún con errores lógicos de la edad, no le da vergüenza dar un paso atrás para tomar impulso. Es decir, para ubicar como titulares a los empleados que hace poco se incorporaron y pasan cada uno de los tests. El seleccionado argentino se trata de momentos. Mucho más en un Mundial.