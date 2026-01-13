El futbolista australiano Josh Cavallo denunció que lo despidieron por ser homosexual

Josh Cavallo dio un paso determinante para su vida cuando en 2021 habló acerca de su sexualidad y desde entonces se convirtió en un referente para la comunidad Lgtbiq+ en el deporte. Aquella determinación del futbolista australiano, que por entonces fue celebrada por atletas como los españoles Gerard Piqué y Pau Gasol, y el francés Antoine Griezmann hoy se convirtió en un escollo en su carrera, porque denunció que su antiguo club, Adelaide United, lo marginó por “homofobia interna”.

Cavallo, de 26 años, considerado en ser el primer jugador de una primera división en hacer pública su homosexualidad mientras está en actividad, utilizó sus redes sociales para explicar las razones de su salida del equipo de la A-League, la primera división del fútbol australiano.

“Me ha costado asimilar cómo terminó mi etapa en el Adelaide United, pero creo que la afición merece honestidad. Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Se tomaron decisiones por parte de personas con poder que bloquearon mis oportunidades. No fue por mi talento, sino por a quién elijo amar”, escribió en Instagram el futbolista, que actualmente juega en Stamford AFC, un equipo semiprofesional de Inglaterra.

En su mensaje, el lateral izquierdo fue aún más contundente: “Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo”. Cavallo denunció además que sus compañeros se burlaron abiertamente de él en un chat grupal tras compartir una imagen junto a su pareja. Incluso, explicó que cuando fue marginado no se debió a lesiones: “Estaba furioso porque la gente pensaba que me habían dejado fuera por lesiones, cuando en realidad, era la homofobia interna la que me mantenía en el banco de los suplentes. Por mucho que rindiera o mejorara, era completamente ignorado", contó en su posteo.

Y continuó: “Este era exactamente el miedo que tenía cuando conté mi elección: ver cómo el prejuicio afectaba a mi carrera en pleno siglo XXI. Por primera vez, llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto”.

Ante las acusaciones, un portavoz de Adelaide United negó las afirmaciones del jugador y explicó que todas las decisiones relacionadas con la selección de jugadores se adoptan “únicamente por motivos futbolísticos”. Además, hizo saber que el club estaba decepcionado por las declaraciones de Cavallo: “El club está profundamente decepcionado por las acusaciones y las rechaza categóricamente, incluyendo cualquier insinuación de que el Adelaide United es homofóbico".

“El Adelaide United siempre se ha comprometido a fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y aficionados, y seguimos orgullosos de nuestro trabajo continuo para promover la inclusión en el fútbol”, cierra el comunicado del club.