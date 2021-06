El futuro deportivo del danés Christian Eriksen es materia de debate entre los especialistas

No se detienen las repercusiones por lo sucedido con Christian Eriksen. Se conmocionó el mundo del deporte. El desmayo del jugador danés en pleno partido de la Eurocopa ante Finlandia, resultó un impacto escalofriante. Los médicos lograron salvar la vida del futbolista que se descompensó en el campo de juego. Tras lograr estabilizar a Eriksen algunos especialista comenzaron a explicar cómo será la recuperación y hay cierta discrepancia acerca de su futuro deportivo.

Jesper Kjaergaard, el médico que trata a Eriksen en el Rigshospitalet de Copenhague, explicó que espera que la recuperación del danés sea completa. Eriksen tiene que permanecer en el hospital unos días más, pero su estado es estable: “ Estamos investigando si un paro cardíaco causó su inconsciencia . La imagen que tenemos ahora corresponde a eso”, dijo Kjaergaard a TV2

Kjaergaard aún no puede identificar una causa precisa, aunque en sus palabras se puede advertir que las señales de cara a la continuidad deportiva de Eriksen podría ser factible: “Una vez que hayamos examinado si ha habido un paro cardíaco, podemos realizarle una ecografía para ver si hay una anomalía en los latidos del corazón. Creo que definitivamente se recuperará . Si fue un ataque al corazón, es una buena señal de que ya está consciente”.

Christian Eriksen, de 29 años, parece tener un panorama alentador, según el especialista que lo atiene en el Rigshospitalet, de Coenhague: “Definitivamente creo que se recuperará si está despierto ahora. Entonces indica que su corazón ha vuelto a funcionar si fue un paro cardíaco. Por supuesto, habrá más investigaciones en los próximos días ”.

Jere Uronen, de Finlandia, persigue a Christian Eriksen durante el partido del Grupo B de la UEFA EURO 2020 Agencia AFP - POOL

Pero no todos los especialistas coinciden respecto al futuro de Eriksen. El médico de Tottenham, Sanjay Sharma, que controló al futbolista durante los siete años que el jugador vistió la camiseta de los Spurs, fue poco optimista con su futuro: “No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy (por el sábado último), aunque fuese por unos minutos, pero murió . ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera . ¿Debe volver a jugar? Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó Sharma, que preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA)

Sharma confirmó que el futbolista danés no tenía patologías previas: “Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”. Dentro del abanico de opciones que manejan los médicos respecto a las causas que podrían haber desencadenado el desmayo de Eriksen, aparecen las altas temperaturas o una afección no identificada.

Está claro que no será sencillo en futuro deportivo de Eriksen: “Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco? ”, dijo Sharma, cardiólogo y profesor de cardiología deportiva en la St George’s University, de Londres.

