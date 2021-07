El gesto de Marcos Acuña, el único que festejó sin la camiseta del campeón

El primer mensaje de Marcos Acuña luego de conquistar la Copa América en Brasil fue el siguiente: “SOMOS CAMPEONES”, publicó en su cuenta de Instagram @marcos.acuña10. Las imágenes fueron tres fotos con Lionel Messi, seguido por un corazón celeste y el emogi del trofeo. Sin embargo, hubo un gesto de Acuña que fue más allá, que estuvo lleno de simbolismo.

En plena euforia, Marcos Acuña fue el único jugador que no tuvo la camiseta de las celebraciones, las que jugadores y cuerpo técnico se pusieron en pleno estadio Maracaná, donde la selección argentina hizo historia luego de romper el maleficio de 28 años sin vueltas olímpicas. Acuña apareció con una remera blanca y una mariposa roja en el pecho con el nombre “Luz”.

Marcos Acuña con Lionel Messi y la Copa América

La explicación la dio en su cuenta de twitter Juan Roleri: “El Huevo Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre “Luz”. Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Fabi de Ciria que falleció hace solo 2 meses. Crack adentro y afuera de la cancha el Huevo”.

Y agregó: “Y no es la primera vez que tiene gestos así: en un lluvioso partido de Champions contra el Atlético de Madrid del Cholo, jugando para el Sporting de Portugal, se sacó la campera para abrigar a un niño que acompañaba. Sus compañeros lo imitaron”.

De Ciria, quien mantiene una amistad con el Huevo, le agradeció el gesto a Acuña: “Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa?? en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón”.

¡GRAN GESTO DE ACUÑA!#EuropaLeaguexFOX | El futbolista argentino se sacó la campera y se la puso al chico con el que salió al campo de juego por la intensa lluvia. pic.twitter.com/frtoR6o10Y — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 12, 2018

