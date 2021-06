El golazo anulado de Kylian Mbappé en Alemania vs. Francia y la extraordinaria corrida que recordó a la que hizo ante la Argentina en Rusia 2018

Kylian Mbappé terminó sin goles en el Alemania 0 vs. Francia 1 con el que ambos seleccionados se estrenaron en la Eurocopa, en Múnich, pero el delantero llamó más la atención que si hubiera convertido, con dos acciones impresionantes. Una fue una corrida asombrosa que recordó a aquella que hizo frente a la Argentina en el Mundial Rusia 2018; la otra, un golazo que resultó anulado por fuera de juego.

En el segundo tiempo, cuando los alemanes atacaban con más posesión pero sin profundidad, Toni Kroos lanzó un centro que rechazó Raphaël Varane. Paul Pogba tomó la pelota y la cedió a Mbappé, que tocó rápidamente para Karim Benzema. En el centro de la cancha, el delantero de Real Madrid se la devolvió de primera con una suerte de rabona, pero el pase salió demasiado fuerte, a tal punto que el propio Benzema bajó la velocidad de su desplazamiento cuando vio lo lejos que había enviado el balón, como dándolo por perdido.

El galope de Mbappé ante Hummels

Pero no era tan lejos para Mbappé. El atacatante de Paris Saint-Germain picó en su campo un poco antes que Mats Hummels, el último defensor alemán, pero unos cinco metros más atrás que su adversario. Rapidísmo, el francés de 22 años y 1,78 metros dejó atrás al germano de 32 y 1,91, que intentó desestabilizarlo cuando pasaba a su lado. No lo derribó, pero sí ralentizó un poco su corrida. Y al llegar al área, le quitó el balón desde atrás, pero con una falta. Primero trabó el pie derecho de Mbappé y luego contactó la pelota. El árbitro, el español Carlos Del Cerro Grande, no sancionó.

La acción retrotrajo las mentes a la corrida que el propio Mbappé había protagonizado en la primera etapa del octavo de final de la última Copa del Mundo frente a la Argentina, cuando partió en un cuarto de cancha, aceleró a fondo, dejó atrás a Nicolás Tagliafico y Javier Mascherano con la rapidez de un velocista olímpico y fue derribado por Marcos Rojo al entrar al área. Aquella vez sí se cobró penal, y así Francia abrió el marcador, que terminaría 4-3 para el futuro campeón.

Aquella corrida del 10 contra Tagliafico y Mascherano

La otra jugada destacada del número 10 en el triunfo francés en tierra germana fue otra típica acción suya. Recibió por la izquierda del ataque un pase de Paul Pogba, maniobró con un par de amagues en el área del rival y, con Joshua Kimmich y Matthias Ginter y el arquero Manuel Neuer enfrente e Ilkay Gündogan a un costado, resolvió con un sorpresivo tiro bajo, combado y al sesgo al segundo palo. Habría sido el 2-0, pero el delantero estaba adelantado cuando salió el envío de Pogba hacia él.

Mbappé maniobró entre Kimmich, Ginter y Gündogan y definió con este tiro inesperado, pero no valió por un fuera de juego previo de él. BSR Agency - Getty Images Europe

Más allá de que ninguna de ambas jugadas incidió en el resultado, Mbappé, que seguramente habría anotado el 1-0 si no Hummels no hubiera hecho el gol en contra intentando que él no convirtiera, el joven de PSG entusiasmó a los hinchas de Real Madrid por lo bien que se entendió con Benzema, goleador de la Casa Blanca.

El tanto de Hummels en contra que pudo ser de Mbappé

Intensos rumores sostienen desde hace tiempo que la estrella dejará París en agosto y se incorporará al equipo español, que ya no es dirigido por su compatriota Zinédine Zidane, sino por el italiano Carlo Ancelotti.

