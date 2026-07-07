Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El golazo de Egipto que el VAR anuló por un pisotón a Lisandro Martínez
Los Faraones se ponían 2-0 por una gran definición de Zico, pero la jugada fue invalidada
- 3 minutos de lectura'
A los 15 minutos del segundo tiempo, el árbitro francés Francois Letexier se convirtió en protagonista del partido. Egipto había llegado al 2-0 luego de un gran contragolpe. Todo el equipo africano festejaba, pero... el VAR llamó al árbitro principal. ¿La razón? Un pisotón de Marawan Attia a Lisandro Martínez en campo de los Faraones, en la génesis de la jugada.
Después de la revisión a pie de campo, Letexier abrió su micrófono y comunicó que la decisión final era cobrar la falta para el seleccionado egipcio. El arquero del equipo africano, la figura del partido en Atlanta, aplaudió en forma irónica.
¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl
La jugada del 2-0 finalmente anulado había sido una obra maestra del contragolpe. Porque Egipto dobló la marca contra Lisandro Martínez y le robó la pelota en campo propia (en esa acción aparece el pisotón de Attia, que luego el VAR descubrió para invalidar el tanto). Luego, Hassan -el hombre que entró para este partido en lugar de Marmoush- hizo una gran corrida ya en campo argentino. Julián Álvarez no lo cortó y le cedió la pelota a Salah.
Entonces, el capitán egipcio frotó la lámpara y metió un pase filtrado, a la carrera y de zurda, para la llegada en ventaja de Zico. “Dibu” Martínez eligió no salir y terminó saliendo en la foto, porque Zico definió bárbaro y convirtió. Luego, festejó sacándose la camiseta y sin poder creer lo que había hecho. El VAR, sin embargo, le ahogó la celebración. Y el marcador se mantuvo 1-0 para Egipto. Aunque no por mucho tiempo...
Así fue el segundo gol de Egipto
Así fue el segundo gol de Egipto
A los 22 minutos del segundo tiempo, la selección argentina recibió un mazazo en Atlanta, cuando Mostafa Zico anotó anotó el 2-0 para Egipto, en Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo.
¿Cómo fue la acción? Todo comenzó con un córner en favor de la Argentina, ejecutado por Messi. Se produjo un doble despeje de cabeza en el área, con el segundo le cayó la pelota a Mohamed Salah. El hábil egipcio corrió 50 metros con la pelota, con Nahuel Molina como último hombre. Leandro Paredes intentó moverlo de atrás, pero igual le dio un pase a Haissem Hassan, que hizo una bicicleta, se fue para afuera, tiró un centro atrás y Zico llegó antes que Lisandro Martínez para empujarla en el área chica.
¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Nuevamente de contra el equipo africano convierte en pies de Zico— telefe (@telefe) July 7, 2026
📺 Argentina 0-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/ECxWCDimI8
(Noticia en desarrollo).
Otras noticias de VAR en el fútbol
Trionda Final. Se presentó la nueva pelota que se utilizará a partir de las semifinales
El muro vikingo. Tiene 35 años, se quedó sin club, dejó a Brasil sin Mundial y remó el pase a los cuartos de final
"Para mí fue un robo". El mayor escándalo del Mundial 2026: el VAR llegó para que no se escaparan elefantes, pero encontró una hormiga
- 1
Cristiano Ronaldo fue otro beneficiado del perdón discrecional de la FIFA
- 2
Las tapas de los diarios de Brasil tras la eliminación del equipo de Ancelotti en el Mundial 2026
- 3
Argentina busca volver a ser Argentina: las claves del plan de Scaloni para enfrentar a Egipto
- 4
Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina