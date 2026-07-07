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El golazo de Egipto que el VAR anuló por un pisotón a Lisandro Martínez

Los Faraones se ponían 2-0 por una gran definición de Zico, pero la jugada fue invalidada

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El VAR que determinó la falta a Lisandro Martínez y la anulación del gol de Egipto
El VAR que determinó la falta a Lisandro Martínez y la anulación del gol de Egipto

A los 15 minutos del segundo tiempo, el árbitro francés Francois Letexier se convirtió en protagonista del partido. Egipto había llegado al 2-0 luego de un gran contragolpe. Todo el equipo africano festejaba, pero... el VAR llamó al árbitro principal. ¿La razón? Un pisotón de Marawan Attia a Lisandro Martínez en campo de los Faraones, en la génesis de la jugada.

Después de la revisión a pie de campo, Letexier abrió su micrófono y comunicó que la decisión final era cobrar la falta para el seleccionado egipcio. El arquero del equipo africano, la figura del partido en Atlanta, aplaudió en forma irónica.

La jugada del 2-0 finalmente anulado había sido una obra maestra del contragolpe. Porque Egipto dobló la marca contra Lisandro Martínez y le robó la pelota en campo propia (en esa acción aparece el pisotón de Attia, que luego el VAR descubrió para invalidar el tanto). Luego, Hassan -el hombre que entró para este partido en lugar de Marmoush- hizo una gran corrida ya en campo argentino. Julián Álvarez no lo cortó y le cedió la pelota a Salah.

Entonces, el capitán egipcio frotó la lámpara y metió un pase filtrado, a la carrera y de zurda, para la llegada en ventaja de Zico. “Dibu” Martínez eligió no salir y terminó saliendo en la foto, porque Zico definió bárbaro y convirtió. Luego, festejó sacándose la camiseta y sin poder creer lo que había hecho. El VAR, sin embargo, le ahogó la celebración. Y el marcador se mantuvo 1-0 para Egipto. Aunque no por mucho tiempo...

El festejo de Mostafa Zico tras convertir el 2-0 para Egipto ante Argentina que, segundos más tarde, sería anulado por el VAR
El festejo de Mostafa Zico tras convertir el 2-0 para Egipto ante Argentina que, segundos más tarde, sería anulado por el VARBUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así fue el segundo gol de Egipto

Así fue el segundo gol de Egipto

A los 22 minutos del segundo tiempo, la selección argentina recibió un mazazo en Atlanta, cuando Mostafa Zico anotó anotó el 2-0 para Egipto, en Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

¿Cómo fue la acción? Todo comenzó con un córner en favor de la Argentina, ejecutado por Messi. Se produjo un doble despeje de cabeza en el área, con el segundo le cayó la pelota a Mohamed Salah. El hábil egipcio corrió 50 metros con la pelota, con Nahuel Molina como último hombre. Leandro Paredes intentó moverlo de atrás, pero igual le dio un pase a Haissem Hassan, que hizo una bicicleta, se fue para afuera, tiró un centro atrás y Zico llegó antes que Lisandro Martínez para empujarla en el área chica.

(Noticia en desarrollo).

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