El golpe por la eliminación ante Inglaterra, el “Aztecazo”, la brutal autocrítica y el orgullo mexicano

La tensión se extendió por cada rincón del estadio Azteca y el dolor resultó imposible de disimular. La eliminación de México de la Copa del Mundo tras la derrota por 3-2 con Inglaterra dejó un sabor extraño en los fanáticos y en los medios de comunicación. Incluso, algunos medios locales infirieron que fue el equipo europeo el que dio un gran golpe, tanto que en el diario El Universal abrieron su home con una foto en la que dominan la escena los jugadores Israel Reyes y Roberto Alvarado, muy afectados por situación, y el título es: “Aztecazo”. Mientras que en otros, como Medio Tiempo, escribieron: “México volvió a la misma historia de siempre”. Se lo pudo observar, también, al arquero suplente Memo Ochoa llorando en su sexto y último Mundial.

Las palabras de los protagonistas sugirieron que el traspié ante Inglaterra dejó una huella más allá de la derrota: “Me llena de orgullo ser mexicano, portar esta camiseta, estar en esta selección, ser de esta familia. Perdimos con mucho honor, no estoy satisfecho, pero sí contento con lo que logramos; hoy sembramos una semilla de la cual mañana nos vamos a acordar”, dijo el volante central, Erik Lira.

Los medios mexicanos sintieron la derrota como el fin de un sueño posible

La ilusión de los hinchas mexicanos era demasiado grande, de hecho la frase “¿Y si sí?" se veía multiplicada por todo el estadio Azteca, un escenario que rompió una racha positiva de México en una Copa del Mundo. En ese contexto es que el periodista Sebastián García Méndez, de El Universal, escribió: “Inglaterra concreta el Aztecazo al eliminar a México del Mundial 2026 en octavos”. Mientras que en el portal La Afición, del periódico El Milenio, el título principal de la cobertura del partido dice: “México se despide del Mundial 2026 haciendo sufrir a Inglaterra”.

La reflexión del arquero Raúl Rangel también pone en contexto cómo algunos, entienden en México, se debe tomar esta dura caída: “Sí, la sensación obviamente es amarga, porque estuvimos ahí de haber podido lograr la hazaña de ganar, pero también os quedamos con el aprendizaje y la tranquilidad de lo que es la selección mexicana y lo que demostramos. Yo creo que esta generación da para cosas grandes a futuro”.

Algunos portales reflejaron que México siempre se queda en la puerta del paso a los cuartos de final

Ahora bien, no todos los medios se mostraron tan conformes con la producción del equipo de Javier Aguirre, que dejó el cargo y lo reemplazará Rafa Márquez. En Medio Tiempo, escribieron: “¡Fin del sueño! México volvió a la historia de siempre; fue eliminado por Inglaterra en Octavos con un ‘Aztecazo’“. En el texto firmado por Édgar Malagón Medel se puede leer: “El sueño de trascender para la Selección Mexicana se desvaneció en el Estadio Ciudad de México, otra vez en los Octavos de Final y de paso se acabó el invicto en los Mundiales en casa luego de que el Tri fue derrotado 3-2 por Inglaterra. Esa temida altura jamás afectó a los ingleses que llegaron preparados para todo tipo de hostilidades y con tres goles fulminaron el sueño mexicano de llegar a Cuartos de Final otra vez en la historia”.

Guillermo Ochoa, arquero suplente de México, llora tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko ) Natacha Pisarenko - AP

Mientras que en El Excelsior, el periodista Carlos Barrón, tituló su nota de esta manera: “El mazo de hierro de Jude Bellingham demuele el sueño mexicano en el Mundial y cierra el Azteca”. En el texto dice: “Los ingleses, reservados pero fuertes, controlaron la altitud de la capital mexicana y pegaron en el momento exacto para destruir el corazón del equipo mexicano, que vio caer su fortaleza en un Mundial enfiestado... hasta que llegaron los octavos de final, la zona impasable. Lo que queda para la posteridad es la estampa de hombres de blanco corriendo de la mano para celebrar con el bloque de su afición, mientras la música de Oasis sonaba en el estadio y ya no El Rey de José Alfredo Jiménez”.

"HAY UNA BASE SÓLIDA...". 🇲🇽⚽ Javier 'Vasco' Aguirre dio la cara tras la eliminación de la Selección Mexicana. #FiebreDeFutbol #TotalSports pic.twitter.com/acb1MxhKMl — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 6, 2026

Lejos de caer en críticas y con una mirada aguda, Javier Aguirre, también dejó un mensaje respecto de cómo sintió esta salida de la Copa del Mundo: “Compitieron hasta el último segundo, eso me da orgullo. Hay una base sólida. Es un partido con algunas cosas que quedaron claras, que si cometimos errores en el pasado no lo recuerdo, lo concreto es que no nos castigaron como hoy, eso te demuestra porqué eres nueve y ellos cuatro. Nos falta saber no equivocarnos en momentos clave, empezando por este que habla. Los jugadores son los que ganan partidos y el entrenador el que los pierde. Hoy perdí el partido”, cerró el ahora ex DT de la selección de México.