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Aston Villa venció 4-3 a Sunderland con una salvada descomunal de Dibu Martínez en el tiempo añadido

El equipo de Birmingham se mantiene cuarto y sostiene su ventaja en puestos de Champions League

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La enorme atajada de Dibu Martínez en el triunfo de Aston Villa ante Sunderland por 4 a 3
La enorme atajada de Dibu Martínez en el triunfo de Aston Villa ante Sunderland por 4 a 3

Aston Villa dio un paso clave en su objetivo de clasificarse a la próxima Champions League al imponerse 4-3 sobre Sunderland en un partido cargado de emociones, que se resolvió en el tiempo añadido con un gol en el minuto 92 y una tapada increíble de Dibu Martínez. El equipo sostuvo su posición en el cuarto puesto y amplió la distancia con sus competidores directos cuando restan cinco jornadas para el cierre.

El conjunto de Birmingham se ubica por detrás de Manchester United por diferencia de goles, pero logró sacar 10 puntos de ventaja sobre Chelsea, que aparece en el sexto lugar. Ese margen, en el tramo decisivo del calendario, fortalece sus aspiraciones de asegurar un lugar en la máxima competencia europea.

Los villanos arrancaban con un doblete de Ollie Watkins, que los ponía rápido arriba en el marcador
Los villanos arrancaban con un doblete de Ollie Watkins, que los ponía rápido arriba en el marcadorDavid Davies - PA

El desarrollo del encuentro ofreció un ritmo alto desde el inicio. Ollie Watkins fue determinante en la primera mitad con un doblete que encaminó el resultado y, además, aportó una asistencia para Morgan Rogers, autor de otro de los tantos del equipo vencedor al comienzo ya de la segunda mitad. Esa producción ofensiva le permitió a Aston Villa construir una ventaja de 3-1 que, sin embargo, no resultó definitiva.

Sunderland reaccionó en distintos pasajes del partido y logró incomodar al rival. Chris Rigg estableció el empate parcial 1-1 en el primer tiempo y, sobre el cierre, el conjunto visitante volvió a ponerse en partido con dos goles consecutivos. Trai Hume marcó a los 86 minutos y Wilson Isidor anotó a los 87, en una ráfaga que alteró el desarrollo y sembró incertidumbre.

Ya en tiempo añadido, solo segundos antes del gol de la victoria, apareció Dibu con una salvada decisiva para evitar que el rival se ponga arriba en el marcador. Habib Diarra quedó mano a mano contra el arquero argentino y, luego de definir a media altura buscando el primer palo, el manotazo de Martínez evitó el gol.

La salvada de Dibu Martínez

Cuando el empate parecía sellado, Aston Villa encontró una última respuesta. En el tiempo añadido, Tammy Abraham convirtió el gol decisivo que desató la celebración a los 92 minutos y sostuvo al equipo en la zona de clasificación a la Champions. El desenlace reflejó la capacidad del conjunto para resolver un trámite que se había vuelto complejo en los minutos finales.

Con solo cinco partidos para el cierre de una Premier League, teniendo en el medio semifinales de la Europa League ante un conocido Nottingham Forest, el triunfo de Aston Villa adquiere un valor significativo. No solo por la forma en que se produjo, con un desenlace agónico y la salvada agónica de Dibu, sino por el impacto directo en la tabla, en una etapa en la que cada punto puede definir el acceso a las competencias europeas.

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