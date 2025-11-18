Le levantaron la sanción a Racing y habrá público en el Cilindro en el cruce ante River por el Torneo Clausura

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le levantó la sanción a Racing por el recibimiento con fuegos artificiales en el partido de vuelta de las semifinales ante Flamengo y el Cilindro de Avellaneda recibirá público el próximo lunes, cuando la Academia enfrente a River por los octavos de final del Torneo Clausura. Por un lado, el equipo reconoció el uso de pirotecnia de manera “indebida” y, por el otro, el organismo advirtió con volver a imponer una suspensión en caso de reincidencia.

Según informaron tanto el organismo como el club a través de dos comunicados, en la tarde del martes se desarrolló una reunión en la que participaron el presidente de Racing, Diego Milito; el secretario general de la Academia, Kevin Feldman; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el presidente de la AFA, Claudio Tapia; y el titular de Aprevide, Guillermo Cimadevila.

La Academia reconoció que en el partido ante Flamengo se utilizó pirotecnia “de manera indebida para un acontecimiento deportivo de esa magnitud”. “Racing admitió el hecho y se ha comprometido a investigar quiénes fueron los responsables que propiciaron esa situación”, declaró.

Además continuó: “Por otro lado, tal como exigió la fiscalía interviniente. Racing también se comprometió a trabajar en conjunto con la AFA y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de Aprevide de cara a al próximo partido contra River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura, y a futuros eventos donde la premisa debe ser siempre privilegiar la seguridad, la salud, la organización y la fiesta deportiva”.

En su comunicado, Aprevide aseguró que “valora la actitud” de Racing de comprometerse a investigar los responsables y su “compromiso con la seguridad y la prevención de la violencia en el deporte”.

“Aprevide quiere destacar que esta decisión no significa un relajamiento en la lucha contra la violencia en el deporte. La agencia seguirá trabajando para prevenir el uso de pirotecnia y otros elementos peligrosos en los estadios, y no dudará en aplicar sanciones severas a Racing Club en caso de reincidencia. La seguridad de los espectadores y la prevención de la violencia en el deporte son la prioridad”, indicó.

El recibimiento de Racing contra Flamengo y la sanción

En el marco del cruce de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, en el que Racing tenía que remontar un 1 a 0 de la ida, el Cilindro de Avellaneda se convirtió en una fiesta cuando ambos equipos salieron a la cancha. La Aprevide suele advertir con sancionar a equipos que utilicen pirotecnia, sin embargo, al conjunto presidido por Milito no le importó.

Se armó una fiesta tan emocionante, efusiva y característica del fútbol argentino y sus pasiones, como peligrosa por su fuerza, contenido, duración y cercanía entre los hinchas. Las bengalas comenzaron a circular cuando los equipos todavía no habían pisado el campo y Gustavo Costas recién se acercaba al banco de suplentes local. Pocos instantes posteriores, las luces del estadio se apagaron y aquella fue la señal para que el espectáculo desde las tribunas comenzara. En cuestión de segundos, el cielo se llenó de colores.

Días después, la Aprevide sancionó a Racing con una “clausura total” por al menos los próximos tres partidos en los que la Academia juegue de local, entre ellos, el cruce ante River por los octavos de final. El organismo justificó que en el recibimiento hubo falta de organización, control y vigilancia.

Tal como informó LA NACION, se decidió “disponer la clausura total, por los próximos tres encuentros futbolísticos, de los sectores de populares, plateas, palcos y de cualquier otro espacio habilitado para albergar concurrentes en el Estadio “Presidente Perón” del Racing Club de Avellaneda, correspondientes a los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)y a todo evento deportivo de concurrencia masiva”.

En la resolución, Aprevide también había señalado: “Cuando Racing actúe en condición de local, los próximos tres encuentros futbolísticos posteriores a la sanción dispuesta, estos se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".