Llegó a Israel en 1995, cuando tenía 19 años, en una visita a su padre, que había viajado unos años antes por razones laborales. Lo sorprendió un país pujante y en crecimiento, y sobre todo lo atrajo la sensación de estar en un entorno amigable. Sintió que podía vivir tranquilo y decidió establecerse. “Que paradójico: me quedé en Israel porque creí que era un lugar seguro”, afirma Gabriel Burstein para LA NACION desde su casa, en Ramat Hasharon, durante la guerra que el país libra contra el grupo terrorista palestino Hamas.

La posibilidad de jugar al fútbol en su nuevo destino fue un incentivo para Gabriel, que actuó en divisiones inferiores de varios clubes de Argentina pero no logró continuidad. En Israel logró dar forma a una carrera que tuvo varias etapas: la de arquero en equipos de segunda y tercera categorías, la de entrenador de divisiones infantiles y la de director técnico de fútbol femenino.

Burstein e Israel, unidos desde hace casi tres décadas

Maccabi Holón –ganador de seis ligas y siete copas locales entre 2003 y 2010– le dio la primera oportunidad de preparar a un equipo femenino de renombre. Luego Burstein continuó su carrera en Ramat Hasharon, club en el que alcanzó su gran consagración: ganó la liga y la copa y fue distinguido como mejor entrenador del año tres veces seguidas.

Los años de trabajo y los buenos resultados lo llevaron a su mayor desafío: en 2019 se hizo cargo de la selección femenina de Israel, a la que dirigió hasta hace unos meses.

El ataque terrorista

“Estamos encerrados porque se suspendió toda la actividad, fútbol incluido. No hay colegios y prohibieron que se reúnan personas en grupos numerosos. El lunes fue una locura, porque ante la advertencia de la posibilidad de una guerra larga, la gente salió a comprar comida y vació los supermercados”, cuenta Gabriel, que desde el viernes se mantiene en su casa, salvo cuando salió a comprar comida.

Burstein llegó a la pequeña nación de Medio Oriente en 1995 y se quedó, a gusto por considerarlo un lugar seguro.

La mayoría de los deportistas extranjeros se fue durante el fin de semana posterior al ataque inicial de Hamas. Quedan unos pocos que aún no pudieron viajar y están a la espera de una oportunidad de salir de Israel. El ataque que comenzó el viernes pasado y mantiene en vilo al país implicó un cambio de paradigma para la población de Israel, que durante años vio la posibilidad de un atentado como una alternativa lejana.

“Durante mucho tiempo viajé por todo Israel por el fútbol. Estuve en ciudades limítrofes con Palestina y jugando en poblaciones que tenían mayoría de musulmanes, pero nunca tuve miedo. La idea de que este es un lugar seguro ya no existe; desapareció el viernes”, dice Gabriel. “Mi hijo de diez años me dijo que ya no les tiene miedo a las bombas pero sí a los terroristas que pueden entrar en casa. Es muy duro escuchar eso de un chico”, agrega Burstein.

Israel es un país muy pequeño, de superficie similar a la de la provincia de Tucumán. Ramat Hasharon, donde reside Burstein, está próxima a Tel Aviv y al mar Mediterráneo, y alejada del núcleo del conflicto. “Alejada”, en tan pequeño territorio, es en este caso a unos 80 kilómetros, una hora de viaje en auto. “Desde acá escuchamos los misiles que explotan contra la Cúpula de Hierro”, grafica el argentino, refiriendo al sistema que intercepta proyectiles enemigos. De todos modos, prefiere no escuchar las noticias y mantenerse distanciado: es su manera de protegerse de lo que está sucediendo, sin que por ello deje de estar conmocionado.

Durante tres años seguidos el argentino fue premiado como el mejor director técnico de fútbol femenino en Israel.

En Israel la sensación de riesgo estaba naturalizada y todos entendían que una ofensiva palestina como la de estos días era posible, según Burstein. Pero nadie imaginó algo parecido a lo que está ocurriendo. “Es cómo estar al lado de un volcán que desde hace muchos años no erupciona. Uno piensa que nunca va a suceder, hasta que pasa”, cuenta quien a lo largo de 28 años de vida en Israel paso por varios clubes de fútbol y así sedimentó una mirada amplia del país. Y con ella, una posición tajante frente a Hamas. “Esto es producto de un grupo de terroristas y asesinos, y no de la población palestina. Podemos vivir en paz y compartiendo territorio judíos, cristianos y musulmanes”, enuncia convencido.

En una gira de la selección femenina por Macedonia del Norte, el argentino vivió una situación grata sobre esa convivencia interreligiosa. “En la selección tuve a dos jugadoras musulmanas y ellas vistieron la camiseta de Israel con orgullo. Una gira coincidió con el Ramadán y el Pésaj. Las dos musulmanas hicieron ayuno durante todo el día sin abandonar el entrenamiento, y cuando fueron a comer, eso coincidió con que las judías comenzaron la celebración. Ellas esperaron con respeto a que finalizaran la ceremonia y comieron recién cuando todos lo hicieron. La tolerancia es posible”, celebra Gabriel.

Como preparador del conjunto de mujeres de Ramat Hasharon Gabriel obtuvo una liga y una copa nacionales.

Que enfatiza una idea ya apuntada, siguiendo su línea ecuménica. “Es importante entender que este ataque fue perpetrado por terroristas, y no está bien decir que fueron palestinos. Hay miles de musulmanes que quieren vivir en paz, igual que judíos y cristianos”, insiste. Y lo expresa con el dolor de quien perdió a gente conocida en esta ofensiva: murieron dos jóvenes cercanos a él. Uno era entrenador de uno de sus hijos, y el otro, un jugador a quién el dirigió. Ambos perecieron en el festival en el que irrumpieron subversivos de Hamas.

Como consecuencia, luego de casi tres décadas en un país donde creyó encontrar tranquilidad y seguridad, hoy Gabriel Burstein evalúa la alternativa de irse de Israel. Mientras, ansía que el fútbol sea una llave para tomar distancia del horror, que lo tomó por sorpresa y cuya magnitud él nunca creyó posible.

