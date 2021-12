El impensado apoyo de Cristiano Ronaldo a una publicación que carga contra la decisión de que Lionel Messi ganara el Balón de Oro

Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro y su leyenda continúa. El 10 de la selección argentina es el máximo ganador de ese premio, con dos más que Cristiano Ronaldo, y corona de esta manera un año definido por él como “inolvidable”. En los últimos años, ellos dos se disputaron el galardón codo a codo; casi que ganándolo año por medio y con otras estrellas de renombre mundial muy por debajo suyo en la lista final.

Por primera vez en nueve años, el portugués quedó por abajo de los primeros tres futbolistas seleccionados. Quedó en la sexta posición, algo que produjo que una cuenta de Instagram manejada por fanáticos suyos manifestara su fastidio, enumerando los logros con los que, argumentaba, el delantero de Manchester United debió haber quedado en la primera posición.

“Copa Italia, Supercopa de Italia, Máximo goleador de la Eurocopa, Máximo goleador de la Serie A, Máximo goleador de la Juventus, Máximo goleador del Manchester United en la temporada, Máximo goleador de la historia del fútbol, Máximo goleador y con más presentaciones de la historia de la Eurocopa”, escribió el fanático en la nota de pie de la imagen.

El posteo de la cuenta cr7.o_lendario

En el espacio de la foto, publicó un collage con cuatro imágenes de Cristiano Ronaldo, entre ellas la del momento en que France Football anunció que quedaba en el sexto puesto de la tabla. En el mensaje, además de marcar uno por uno todos sus logros, el dueño de la página se preguntaba: “¿De verdad crees que estos 5 chicos hicieron más que él en el año?”.

Hasta ahí, lo habitual. Pero la publicación tomó protagonismo cuando el portugués le dio “Me Gusta” a la publicación desde su cuenta personal. “Hechos”, comentó, validando, o más bien, mostrándose de acuerdo con el mensaje publicado.

Quizás, su disconformidad hubiese podido ser bien interpretada, siempre y cuando el mensaje hubiera quedado ahí. Pero continuaba con una particular arremetida contra Lionel Messi: “ ¿Y a quién va destinado el premio? Para Messi , que solo ganó la Copa del Rey, no ha marcado un gol contra el Real Madrid desde que Cristiano se fue, desapareció en los grandes partidos de la temporada, ganó la Copa América que se suponía que era cada 4 años y es prácticamente todos los años. No marcó en la final ni en la semifinal. Y ha tenido una temporada débil con el PSG individualmente”.

Y seguía: “Messi puede hacer una temporada discreta, muy por debajo, y siempre encontrarán la manera de favorecerlo y darle el premio. Hurto. Tierra. Vergüenza. Simplemente lamentable. Cualquiera que sea lo suficientemente inteligente sabe quiénes son los que realmente lo merecen. Recibir premios sin ganárselo es una falsa felicidad, sin orgullo”.

Cristiano Ronaldo y sus premios en el Santiago Bernabéu. El portugués tiene cinco, dos menos que "La Pulga" AFP

En el escrutinio, el rosarino obtuvo 613 puntos. Debajo suyo, con 33 unidades menos se ubicó Robert Lewandowski. Tercero quedó el italobrasileño Jorginho, con 460. En el proceso, eligieron 180 periodistas de todo el mundo. Cada uno de ellos tenía a su disposición cinco votos con 6,4,3,2 y 1 punto respectivamente. Messi sumó el 22,8%.

Cristiano, que no estuvo presente en la gala que se desarrolló en París, había quedado mal parado en la semana por un comentario que había hecho Pascal Ferré, el editor de la prestigiosa revista francesa, que entrega el premio. “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”, había deslizado.