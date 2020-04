El inédito video de Andrés D'Alessandro que revela el origen de "La Boba"

Un juvenil Andrés DAlessandro en sus inicios en River. Crédito: captura

"Me llamo Andrés Nicolás D'Alessandro , juego de 5 y de 3, voy a estudiar y voy a seguir jugando a la pelota. Me gusta imitar a Ruben Paz . Un saludo a toda la categoría '81 de Parque Plafi y de papi, y a todos los que me conocen". Así comienza el video que muestra los orígenes de Andrés D'Alessandro como jugador de baby en el Club Parque , cuna de los más grandes futbolistas de nuestro país.

Luego, en la vieja filmación se lo ve al Cabezón jugando en infantiles, hasta llegar a la categoría de inferiores con la camiseta de River , siempre con un denominador común: La Boba , esa famosa jugada que lo acompañó a lo largo de toda su carrera, y que sería bautizada con ese nombre por su excompañero y su ahora entrenador en el Inter , Eduardo Chacho Coudet. "No es muy serio decir esto", esbozó entre risas D'Alessandro, en diálogo con Superfútbol de TyC Sports.

Después, pasó a contar cómo nació el firulete: " La Boba salió en el baby. La empecé a hacer con más frecuencia a medida que pasó el tiempo, y cuando llegué a primera, el Chacho le puso ese nombre y quedó. Ya en el baby la hacía y me ayudaba a salir de alguna zona reducida cuando estaba apretado ".

Además, el exjugador de San Lorenzo repasó sus primeros momentos como futbolista: "Jugué un año en el baby fútbol del Club Parque y entrené en Argentinos Juniors, en la vieja cancha de (la calle) Boyacá. Ramón Maddoni me llevó a Parque, y como tenía habilidad y me decían que era bueno para salir jugando, me ponían de 3 para tener una salida más limpia. O como mucho me ponían de 5 para distribuir el juego. Siempre jugué de lateral" .

Andrés D'Alessandro hoy cumple 39 años y se mantiene vigente. Desde hace 12 juega en Internacional de Porto Alegre (salvo por una breve interrupción en 2016 y 2017 cuando volvió a préstamo a River), donde se consagró campeón de América en 2010.

Con la selección Argentina, fue campeón olímpico en 2004, y campeón del mundo sub-20 en 2001. En ese sentido, se lamentó por no haber jugado más tiempo con la Albiceleste . "Si seguía Bielsa , el me hubiese sabido llevar", confesó el volante, que también anticipó que está escribiendo un libro sobre su vida, donde contará, entre otras cosas, su comentada ausencia en la selección en la época de Maradona, cuando no fue convocado estando en uno de los mejores momentos de su carrera.