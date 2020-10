El inesperado elogio del Pipita Higuaín a Juan Román Riquelme

Gonzalo "Pipita" Higuaín dio una entrevista para el sitio oficial de Inter Miami, donde reconoció que su hermano Federico y Juan Román Riquelme fueron sus espejos cuando le pidieron que juegue un poco más retrasado en la ofensiva de Juventus Fuente: LA NACION - Crédito: Inter Miami CF

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2020 • 14:02

El delantero de Inter Miami, Gonzalo "Pipita" Higuaín, dialogó con el sitio oficial de su nuevo club junto con su hermano mayor Federico (quien milita en la misma institución) y reveló que cuando en Juventus le pidieron que cumpliera funciones de número diez, utilizó como espejo al exjugador e ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

"Yo empecé más de delantero y él (por Federico) jugaba de enganche. Después de jugar en Napoli fui a la Juventus y me pedían que me retrasara más. Él, que jugaba siempre de 10, me decía cosas para mejorar en ese lugar que no es igual que el 9. El timing... Aprendí de él y de (Juan Román) Riquelme. Hoy soy más completo en eso por la ayuda de Fede y Riquelme, los 10 que veía en esa época", reveló el exatacante de la selección argentina.

En una distendida conversación donde ambos repasaron su rico anecdotario familiar vinculado con el fútbol, los hijos del Pipa Higuaín recordaron cómo fue su llegada a las infantiles de River: "Mi papá nos llevó porque jugábamos al baby fútbol en Palermo juntos. Fede es más grande, tiene tres años más que yo. Se dio la posibilidad y él fue el que más resaltó. Lo subieron rápido a Reserva. Después, yo fui creciendo y nos encontramos en Reserva. Jugamos poquito juntos, pero contra Boca invictos, que no es fácil. Fede jugaba de enganche y yo de nueve. Fue poco, pero lo disfruté mucho", explicó.

Ahora, ambos volvieron a encontrar en la Major League Soccer, en la que el mayor de los Higuaín juega desde 2012 (antes, en Columbus Crew). Sobre lo que significa compartir "vida" y equipo, Gonzalo se mostró "feliz" de poder "recuperar ese tiempo perdido que el fútbol nos sacó. Ahora qué más lindo que compartirlo con lo que amamos".

El encargado del cierre de la nota fue Federico, quien expresó: "Fueron muchos años de vernos dos o tres días por año y si podíamos, porque él siempre estuvo mucho más ocupado que yo, compitiendo prácticamente todo el año. Es una alegría volver a compartir tiempo, tener la posibilidad de jugar en este club con todo lo que él me venía contando. Para mí es una oportunidad espectacular representar a este club y estar al lado de él", concluyó.