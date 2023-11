escuchar

Mientras siguen los ecos de la derrota de Boca ante Fluminense, salen a la luz algunos detalles de lo que fue la final en el Maracaná que consagró al equipo carioca como campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Uno de los tantos intríngulis futbolísticos del partido fueron los cambios realizados por Jorge Almirón en el tiempo suplementario, cuando el conjunto xeneize ya estaba abajo 1-2 y buscaba denodadamente el empate que lo llevara la definición por penales. El ingreso del paraguayo Bruno Valdez en lugar de Jorge Figal fue puesto bajo la lupa.

El zaguero guaraní ingresó directamente para plantarse entre los centrales brasileños, casi como un centrodelantero más. Y sobre ese tema Valdez habló con una radio de su país, Versus, en la que contó con total naturalidad que fue él quien le pidió a Almirón jugar de atacante. Y que el DT le hizo caso...

“Entré de nueve. Lo que pasa es que en los últimos minutos, el Profe miró para atrás y yo tenía unas ganas inmensas de poder entrar, ya no teníamos delanteros en el banco. Le dije al Profe si me podía poner de nueve para buscar los centros, tenía mucha confianza y lastimosamente no me quedó ninguna”, explicó Valdez.

El defensor paraguayo Bruno Valdez habló en una radio de su país y encendió la controversia Telam

Ante esta declaración, el periodista que entrevistó al defensor de Boca, volvió a consultar sobre este pedido que le hizo a Almirón: “¿Tú le dijiste a Almirón de jugar de nueve?”. “Sí, sí. Yo en la calentura, miré al banco, miré a los muchachos se me cruzó en la cabeza, ‘profe meteme en los últimos diez’ y por lo menos me hizo caso y me dio la oportunidad de jugar esos minutos y lastimosamente no pude ayudar al equipo”, fue la respuesta de Valdez.

El defensor paraguayo contó cómo estaban sus compañeros tras la derrota por 2-1 ante Fluminense: “El vestuario quedó en silencio, hubo mucha tristeza, nos mirábamos... Nada que reprocharnos, metimos huevos. Tenía una ilusión grande. Ahora pasamos página, tratar de volver a clasificar para la siguiente Copa”.

El argentino Jorge Almirón, técnico de Boca Juniors, reacciona durante la final de la Copa Libertadores en contra de Fluminense, de Brasil, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, el sábado 4 de noviembre de 2023. Almirón renunció al cargo de entrenador de Boca Juniors el domingo 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Y continuó: “Fue una tristeza grande, teníamos la ilusión, la obsesión, como dicen ellos, de conseguir el título. No se pudo. En frío, llegar a esa final también es meritorio. Ahora, mirar para adelante. Corregir detalles y volver a pelear y ganar. Nosotros sabíamos la forma de jugar de ellos, cómo mantenían la pelota, nosotros sabíamos que teníamos la capacidad de apretar, de meterles fricción, que a los brasileños no les gusta . Nos llegaron el gol por una situación que ellos trabajaban. Nosotros empatamos y después quisimos llegar a los penales y no se pudo”, dijo Valdez.

Y como cierre, le consultaron acerca de la expulsión de Frank Fabra, en el cierre de primer tiempo suplementario. Valdez eligió ser cauto en este caso y reflexionó: “ Si nos quedábamos con once podríamos cambiar el resultado, no sabemos. Esto sigue. Román nos dijo que es obligación ganar la Copa Argentina, en la Liga estamos lejos ”.

