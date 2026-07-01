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Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido se disputará a las 21 horas en el San Francisco Bay Area Stadium; todos los detalles del encuentro
El presente de los equipos
El conjunto local llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras haber caído 3-2 ante Turquía en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Bosnia and Herzegovina afronta este duelo con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Qatar en su último encuentro disputado.
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina
El partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports y Paramount+, desde las 21 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.
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