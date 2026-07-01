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Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 21 horas en el San Francisco Bay Area Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 1 de julio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 1 de julio

El presente de los equipos

El conjunto local llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras haber caído 3-2 ante Turquía en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Bosnia and Herzegovina afronta este duelo con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Qatar en su último encuentro disputado.

Bosnia venció a Qatar en su útimo partido de fase de grupos
Bosnia venció a Qatar en su útimo partido de fase de gruposSTU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina

El partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports y Paramount+, desde las 21 horas de Argentina.

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Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

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