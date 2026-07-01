Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

El conjunto local llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras haber caído 3-2 ante Turquía en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Bosnia and Herzegovina afronta este duelo con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Qatar en su último encuentro disputado.

Bosnia venció a Qatar en su útimo partido de fase de grupos STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA