El jugador de la selección que regresó lesionado a Atlético de Madrid y Diego Simeone se lamenta

Tiene un problema inesperado el entrenador Diego Simeone de cara al próximo mes de actividad competitiva de Atlético de Madrid, que aún no ganó en las primeras tres fechas de la Liga de España y debutará el miércoles próximo en la Champions League. Se confirmó este jueves una lesión muscular de Thiago Almada, quien había sufrido molestias durante la concentración con la selección argentina y por eso quedó marginado del partido frente a Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas.

“El ’11′ rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión en su pierna derecha determinará su regreso a la competición”, comunicó el club colchonero después de que Almada, de 24 años, arribara a Madrid en la madrugada y necesitara ser sometido a estudios al reintegrarse al plantel.

📋 Thiago Almada sufre una lesión muscular en su pierna derecha.



➡️ https://t.co/pcudGaJgcU

Volante ofensivo y una de las últimas incorporaciones de la entidad rojiblanca, a mediados de julio, procedente del Botafogo brasileño, el campeón del mundo en Qatar 2022 ya fue descartado para el encuentro del sábado por la cuarta jornada de LaLiga ante Villarreal. Y los pronósticos no son alentadores para contar con el jugador en el corto plazo.

Según el resultado de los análisis, también le impedirá estar en Anfield en el debut en la Champions frente al Liverpool... y al menos durante tres semanas más, lo que implica que tampoco podría estar para el clásico de la ciudad contra Real Madrid, previsto para el sábado 27 en el estadio Metropolitano, por el torneo español.

Aunque desde la selección se había transmitido que el mediocampista padecía unas molestias y que no había tomado parte de la última fecha de las Eliminatorias por una cuestión de precaución, en Atlético lo esperaban con las alarmas encendidas hasta que una resonancia reveló el alcance exacto de esas dolencias. Y para la desazón del futbolista y de su entrenador, la intranquilidad tenía fundamento.

Así, el Cholo no contará con quien fue titular en los tres partidos en el inicio de la Liga Español, con dos empates 1-1 (ante Alavés y Elche) y una derrota (2-1 frente al Espanyol).

Como se sabe, Almada no es el único argentino que tiene en su plantel Simeone, ya que coincide en el vestuario con otros compatriotas: Giuliano Simeone, hijo del DT; Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nicolás González -también regresaron los cuatro de su convocatoria a la selección- y el arquero Juan Musso.

Ante esta situación y a la espera de la evolución que experimente Almada, que este jueves mismo comenzó con su trabajo de readaptación y recuperación, el regreso a los campos de juego no tiene plazos concretos, pero no será inferior a las tres o cuatro semanas. Entonces, se especula que también apunta a perderse el primer juego de la Champions como local frente al Eintracht Frankfurt e incluso la visita a Balaídos del siguiente fin de semana. Así, cabe la posibilidad de que no vuelva a estar disponible hasta octubre, tras la próxima pausa de la Liga de España.