El jugador número 11: la pieza que busca Scaloni para reemplazar a Di María en la selección para el Mundial

El póster del campeón sigue ahí: presente, visible, vigente, aunque ya no del todo firme tras un triunfo que no terminó de convencer ante Mauritania. La base que enfrentó a Francia en la final de 2022 se mantiene, aunque empieza a mostrar algunas grietas de cara al debut del 16 de junio ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Solo Ángel Di María, ausente por decisión propia, no estará junto al plantel. Los demás sí, aunque aún falta un retoque final: definir quién ocupará el lugar de uno de los grandes símbolos recientes de la selección.

Se trata del tercer punta o, en su defecto, un futbolista de vocación ofensiva que acompañe a Lionel Messi y Julián Álvarez. El jugador número once de un equipo que aún se recita prácticamente de memoria y que Lionel Scaloni seguirá ajustando y poniendo a prueba en el amistoso de este martes ante Zambia, desde las 20.15, en la Bombonera.

Mientras buena parte de la discusión gira en torno al armado de la lista, y también a cómo reaccionará el equipo tras la floja actuación ante los africanos, que derivó en una fuerte autocrítica de Lionel Scaloni y de Emiliano Martínez, uno de los referentes, hay una duda igual de relevancia que todavía no tiene una definición clara: quién completa el equipo ideal para defender el título.

A lo largo del proceso, y especialmente a partir de la despedida de Di María luego de la consagración en la Copa América, el técnico probó distintas alternativas: de nombres, de características y de sistemas. Muchas habían respondido bien en el recorrido previo, más allá del último partido, lo que vuelve más compleja la decisión, a lo que se suma que varios no son titulares en sus clubes y que la continuidad es un factor clave a la hora de tomar decisiones.

La formación de la Argentina ante Francia, en la final del Mundial de Qatar 2022.

El viernes, Scaloni, que puso en cancha un equipo mixto, reunió en el mismo esquema a dos de los máximos aspirantes a cubrir ese espacio: Thiago Almada, de volante, y Nicolás Fernández, como extremo. Ninguno logró destacarse, aunque todo indica que el técnico intentará sostener la columna vertebral del equipo.

A 79 días del debut, la formación no parece tener grandes incógnitas, más allá de que el nivel ante Mauritania haya abierto la puerta a algún retoque más. En defensa, aparece la posibilidad de que Lisandro Martínez -no fue citado por encontrarse en plena recuperación de un desgarro en el sóleo- se meta en el equipo en lugar de Nicolás Otamendi, que a sus 38 años cerrará su etapa en la selección luego de la cita en Norteamérica. Y en el medio, según el rival, surge la opción de que Leandro Paredes ingrese para reforzar esa zona que la selección reconfiguró en Qatar con jugadores dinámicos y de muy buen pie -Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister- y escasa vocación defensiva, o incluso Nicolás Paz, de lo más destacado en el último partido. Los intérpretes, en líneas generales, parecen estar definidos, aunque todavía queda un casillero por completar.

Thiago Almada se esfuerza; Lionel Messi lo observa. El volante, hoy en Atlético de Madrid, asoma como posible titular en el Mundial. Manuel Cortina

Tras el retiro de Di María de la selección, Argentina disputó 16 partidos en 20 meses: 12 por eliminatorias y cuatro amistosos. Y Scaloni utilizó en su puesto a cinco futbolistas, casi todos de estilos distintos. El que más se repitió fue Thiago Almada, que cerró 2025 casi como una fija y, a fuerza de goles y buenas actuaciones, hoy es uno de los que pica en punta en la pelea.

El exVélez tuvo su primera aparición como titular en octubre de 2024, en el 1 a 1 ante Venezuela en Maturín, por una lesión de Nicolás González en la Juventus. El volante, todavía en Botafogo, no tuvo su mejor actuación en un campo anegado por la lluvia y volvió al equipo recién cinco meses después, cuando el que faltó fue Lionel Messi, justo en la previa de los clásicos ante Uruguay, en Montevideo, y Brasil, en el Monumental.

Thiago Almada celebra su golazo ante Uruguay, la noche en que se metió de lleno en la consideración de Lionel Scaloni. Ernesto Ryan - Getty Images

Almada, que fue parte de la lista de Qatar a último momento, luego de que González quedara desafectado por un problema muscular, es uno de los favoritos de Scaloni, aunque no siempre tuvo participación, al punto de quedar afuera de la Copa América y de casi todas las convocatorias entre 2023 y 2024.

Su irrupción en el equipo se dio justamente en esa doble fecha ante la Celeste y el Scratch: marcó un golazo en el Centenario, donde fue figura, y tuvo otro muy buen rendimiento en la goleada 4 a 1 contra Brasil. Así, Almada jugó desde el inicio en cinco de los últimos seis partidos oficiales: Uruguay; Brasil; Chile, en Santiago; Colombia, en cancha de River -anotó el gol del empate sobre el final, para el 1 a 1-; y Venezuela, en Núñez.

Nicolás González, un recurso polifuncional por la banda izquierda de la selección. Prensa Atlético de Madrid

Su única ausencia fue en Guayaquil, en la fecha final de las eliminatorias: sin Messi, preservado, Almada había sido confirmado por Scaloni como titular y con la número 10. Sin embargo, quedó al margen por una molestia y su reemplazante, Franco Mastantuono, vistió ese dorsal.

La principal duda en torno a Almada pasa por su falta de minutos en su club, Atlético de Madrid, donde llegó a principios de 2025 y todavía no logró consolidarse del todo. Este año, por ejemplo, fue titular en ocho partidos, ingresó en otros ocho y se quedó sin minutos en siete.

Otro de los jugadores en los que Scaloni considera para la posición de Di María es Nicolás González, quien asumió ese rol en los primeros dos partidos sin Fideo, frente a Chile y Colombia por eliminatorias, pero luego fue cediendo terreno, principalmente por sus complicaciones físicas y también por la suspensión de dos partidos que recibió tras su expulsión en el triunfo sobre Uruguay, por una patada involuntaria en el rostro de Nahitan Nández.

El volante de Atlético de Madrid perdió terreno por lesiones y suspensiones, aunque Scaloni lo sigue considerando una variante de peso. RODRIGO BUENDIA - AFP

González reapareció como titular en Ecuador, donde Argentina llegó clasificada y Scaloni decidió rotar el equipo con la idea de explorar variantes y no arriesgar el físico de algunos titulares. En un rendimiento general flojo del equipo, el volante tampoco tuvo una buena noche, y su siguiente aparición se dio en los amistosos de fin de año, donde, ante la falta de variantes y aprovechando su polifuncionalidad por la banda, fue ubicado como lateral. En medio de las negociaciones por su continuidad, tampoco es indiscutido en el Colchonero, donde suma apenas tres partidos desde el arranque en lo que va de 2026.

Una de las variantes que empleó Scaloni fue prescindir de un extremo natural y formar un tridente de ataque con Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, aprovechando el despliegue físico de la Araña y su versatilidad para ocupar diferentes puestos. Ocurrió en la goleada 6 a 0 sobre Bolivia, en la derrota 2 a 1 ante Paraguay y en la victoria 1 a 0 sobre Perú, partidos en los que Álvarez también aportó un gol y una asistencia ante la Verde.

Julián Álvarez, utilizado por la izquierda en un tridente con Lionel Messi y Lautaro Martínez. Gaston Brito - AP

La selección tendrá este martes una última prueba en Buenos Aires antes de la fecha FIFA de junio, que se jugará con la lista ya presentada -el plazo vence el 30 de mayo- y que por ahora no tiene rivales confirmados: este sábado, en Ezeiza, hubo fútbol contra la Sub 20 de Diego Placente, con victoria 1 a 0 con gol de José López, con Valentín Barco como mediocampista por la izquierda y Gianluca Prestianni como delantero por ese sector.

De todos los candidatos, solo uno jugará ante Argelia, buscando ocupar el lugar de Di María, refrescar el equipo, y ser parte del nuevo póster.