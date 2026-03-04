El mal momento de Godoy Cruz en el Nacional B: un arranque flojo, aprietes de la barra y corridas en el estadio

Desde hace por lo menos un año, Godoy Cruz atraviesa un incómodo momento deportivo que lo llevó de disputar la Copa Sudamericana en 2025 a descender en diciembre. Y tras empezar 2026 en el Nacional B, el equipo todavía no conoce la victoria. Todo esto desencadenó silbidos y críticas de los hinchas, aprietes de la barra y hasta un intento de agresión a los futbolistas en su estadio.

Hace 13 partidos que el Tomba no gana. En ese período —que se extiende desde su última victoria en septiembre, un 3 a 1 contra Platense— empató en nueve oportunidades y perdió en otras cuatro; la más reciente frente a Deportivo Morón, en la primera llave de la Copa Argentina el último miércoles de febrero.

Ssstwitter.com 1772593501430

Pese a una buena pretemporada y a posicionarse como uno de los favoritos para pelear el ascenso, la racha no mejoró. En el último partido disputado ante Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte, que terminó empatado sin goles, los hinchas del club mendocino revolearon botellas y objetos a los jugadores. También intentaron ingresar al terreno de juego para increpar al plantel rompiendo el alambrado y enfrentándose a la seguridad, que evitó que la situación escalara. La Policía detuvo a al menos 10 personas, según reporto MDZ.

Sin embargo, este reciente episodio fue el desenlace de una sucesión de eventos desafortunados que enardecieron a los hinchas y que tiene como principal instigador a los barras de La Banda del Expreso.

¡¡CLIMA MUY CALIENTE EN EL GAMBARTE!! Godoy Cruz todavía no ganó en lo que va del 2026 en la #PrimeraNacional, quedó eliminado entre semana en la #CopaArgentina y los hinchas explotaron del furia tras el empate 0-0 ante Deportivo Madryn.



📹 @Juegodirecto_ pic.twitter.com/XGYaPmDaMk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026

En las últimas horas, luego de los incidentes del domingo, circuló en redes sociales un video de hace algunas semanas —registrado durante la pretemporada en la sede de entrenamiento de Coquimbito— en el que un grupo de aproximadamente 20 representantes de La Banda del Expreso amenaza a los referentes del equipo y advierte: "El que no quiera jugar, que se vaya”.

Entre insultos y frases obscenas, la barra instó a los jugadores y al DT, Mariano Toedtli, a “poner huevo” de ahora en más para revertir la situación y criticó la salida de los exjugadores que se fueron del club tras el descenso. Tal es el caso de Pol Fernández (hoy, en Rosario Central), Federico Rasmussen (Colón) y Franco Petroli (Lanús).

“Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, culiado. Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo, ahí con todo, culiado. No quiero cagones (sic) acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden”, se escucha de lejos en el video y concluye: “El que no quiera jugar mejor que se vaya ahora”.

Las imágenes que provocaron enojo entre los hinchas de Godoy Cruz: a la izquierda estaría Mariano Toedtli y a la derecha Federico Milo

No obstante, este martes también se dieron a conocer una serie de imágenes que volvió a dejar mal parados a los jugadores y al cuerpo técnico. Esto ocurre a falta de al menos diez días para el próximo encuentro, dado que la AFA anunció un paro de actividades para este fin de semana y no habrá partidos en ninguna categoría.

En una de las fotografías se ve a Toedtli jugando un partido de pádel, mientras que en otras imágenes algunos jugadores de Godoy Cruz fueron captados en los palcos del Estadio Bautista Gargantini (‘La Catedral del Parque’) durante el partido de Independiente Rivadavia contra River, este lunes.

Los próximos partidos de Godoy Cruz —que se encuentra 11º en el Grupo A entre 18 equipos— serán de visitante contra Central Norte y de local ante Ferro. El equipo terminará marzo con dos viajes para enfrentar a Chaco For Ever y Deportivo Maipú.