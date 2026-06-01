Fixture de la selección argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni concentra en Kansas de cara al debut en la Copa del Mundo; antes jugará dos amistosos con Honduras e Islandia
- 3 minutos de lectura'
Junio es el mes de inicio del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y las 48 selecciones que participarán se preparan para el debut, entre ellas la selección argentina que ya conoce el camino que debe transitar en el inicio de la defensa del título que conquistó en Qatar 2022.
El combinado nacional es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera etapa a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde nunca jugó. Posteriormente, se medirá con los europeos el lunes 22 a las 14 y, por último, ante los asiáticos el domingo 28 a las 23. Estos últimos cotejos serán en el AT&T Stadium de Dallas, donde en 2015 empató 2 a 2 con México en un amistoso con goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera marcaron para el seleccionado azteca-.
Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H, mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
- 1
Elecciones en San Lorenzo: ganó Marcelo Culotta y será el nuevo presidente
- 2
Estudiantes goleó a Rosario Central 3-0 y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina
- 3
Miguel Almirón: “Yo crecí con el fenómeno Messi”
- 4
Ecuador presentó la lista para el Mundial 2026 y Beccacece eligió: las tres estrellas y los del fútbol argentino