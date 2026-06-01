Fixture de la selección argentina en el Mundial 2026

Junio es el mes de inicio del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y las 48 selecciones que participarán se preparan para el debut, entre ellas la selección argentina que ya conoce el camino que debe transitar en el inicio de la defensa del título que conquistó en Qatar 2022.

El combinado nacional es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera etapa a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde nunca jugó. Posteriormente, se medirá con los europeos el lunes 22 a las 14 y, por último, ante los asiáticos el domingo 28 a las 23. Estos últimos cotejos serán en el AT&T Stadium de Dallas, donde en 2015 empató 2 a 2 con México en un amistoso con goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera marcaron para el seleccionado azteca-.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H, mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

Nico Paz y Nahuel Molina, dos de los 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 LUIS ROBAYO - AFP

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907