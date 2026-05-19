Pep Guardiola les comunicó a sus jugadores que se irá de Manchester City, según medios ingleses

Pep Guardiola sacude el fútbol mundial. Medios ingleses afirman que el catalán les informó a los jugadores de Manchester City que dejará el club tras el último partido de la temporada en la Premier League, que será el próximo domingo, frente a Aston Villa, en el Etihad Stadium. La noticia, aún no oficializada, es un cimbronazo. El exitoso DT español acaba de conseguir su vigésimo título (la FA Cup, ante el Chelsea de Enzo Fernández) en diez años de conducción de los Citizens.

Pep Guardiola se despedirá de Manchester City, dejando una huella dorada Dave Thompson - AP

Guardiola, uno de los entrenadores que mejor entendió a Lionel Messi, esperaba mantener en privado su decisión de dejar el City durante más tiempo para no generar distracciones. Sin embargo, según el medio británico The Guardian, Pep se sintió “obligado a informar a su plantel” después de que la noticia de su alejamiento se conociera anoche, tomándolo por sorpresa mientras se preparaba para el partido de hoy, ante Bournemouth, por la penúltima fecha de la Premier League. El City necesita ganar hoy para empujar la lucha por el título hasta la última fecha, después de que Arsenal se distanciara a cinco puntos.

Guardiola venía esquivando las preguntas sobre su futuro, antes y después de la final del sábado por la FA Cup. “Tengo un año más de contrato”, se limitó a responder. Pero dejará Manchester City después de una década, con una temporada más de vínculo por delante. Al dirigir el período más productivo de la historia del City durante sus diez años al mando, Guardiola pasó más tiempo en el club británico que en Barcelona (2008-12) y Bayern Munich (2013-16). Su mayor logro en el City fue conquistar el triplete Premier League-Champions League-FA Cup en la temporada 2022-23, emulando la hazaña de Manchester United en 1999.

Pep Guardiola, rodeado de sus jugadores del City, el último sábado durante la final de la FA Cup ganada ante Chelsea en Wembley Agencia AFP - AFP

Reemplazante decidido

Pero el club británico no pierde el tiempo y ya seleccionó al reemplazante del español: será el italiano Enzo Maresca, exentrenador de Chelsea y asistente de Guardiola en el City durante la temporada 2022/23. Según distintas versiones periodísticas, el equipo que tiene al noruego Erling Haaland como máxima referencia ofensiva, ya acordó de palabra con Maresca un contrato por tres años.

Transcurrieron cuatro meses y medio desde que Maresca dejó Chelsea tras un aparente deterioro en la relación con la cúpula del club, durante un período en el que los medios ingleses ya informaban que había sido señalado como el eventual reemplazo de Guardiola en el City. Maresca le restó importancia a esos reportes en ese momento, pero todo hace pensar que finalmente asumirá en Manchester. Conoce bien al City, ya que fue entrenador de la academia del club en la temporada 2020-21 y asistente de Guardiola en 2022-23. Luego de eso, se incorporó a Leicester, al que condujo al título en la Championship, la segunda división.

Enzo Maresca con Enzo Fernández cuando era DT de Chelsea Marc Atkins - Getty Images Europe

La única experiencia de Maresca (46 años) en la máxima categoría como DT han sido sus 18 meses en Chelsea, desde junio de 2024 hasta enero pasado, periodo en el que el equipo londinense ganó el Mundial de Clubes y la Conference League, y además se clasificó para la Liga de Campeones. Pero fue sustituido por Liam Rosenior, quien dejó su puesto como entrenador de Estrasburgo para ocupar la vacante londinense. Una nueva etapa comenzará en Manchester City después de los tiempos más dorados que el hincha más optimista pudo haber soñado.