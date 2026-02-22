¿El mejor gol del año? Franco García empató para Ferro frente a San Miguel con una volea inolvidable

El cronómetro en Caballito marcaba 50 minutos del segundo tiempo. El partido de Ferro con San Miguel, por la segunda fecha de la Primera Nacional, se terminaba y el visitante se imponía por 1-0 con un gol de Bruno Nasta, marcado en la primera parte. El local iba e iba. Buscaba por todos lados y volvía a su campo sin nada. Perdido por perdido, y con el final del encuentro asomándose, Misael Tarón, un defensor central, ejecutó un centro al corazón del área. El equipo verdolaga, que este sábado jugó de negro, había sumado atacantes en pos del empate. Uno de ellos, el uruguayo Franco García, se desmarcó en busca de la pelota. No había tiempo para nada...

Salvo para empalmar el balón con el empeine zurdo deseando que fuera hacia el arco. Y eso fue lo que pasó. La pelota casi le rompió la red a Juan Manuel Lungarzo, el arquero del Trueno Verde. Golpeó contra el fondo y rebotó hacia afuera, como en un pinball. Sergio “Huevo” Rondina, el entrenador de Ferro, festejó el tanto con alma y vida. Se abrazó con sus colaboradores y hasta con el autor del gol, que lo empujó con vehemencia en medio de la euforia. “¡Gol!“, gritaron ambos.

Gonzalo Castellani, el ídolo que volvió otra vez –en 2025 se había ido a mitad de temporada– se metió en la cancha para celebrar con el goleador. Lautaro Parisi, que también había entrado en el segundo tiempo, quedó congelado. Tieso. Incrédulo por la conquista de su compañero. Sólo atinó a aplaudir de frente a la tribuna. “Cierren todo”, pareció decir. El estadio se hizo uno en el grito desaforado, con el que se terminó el partido. “¡Uruguayo, uruguayo!“, se escuchó por Caballito.

PFFF, qué GOLAZO AGÓNICO de Franco García para que Ferro le empate a San Miguel en Caballito. ☄️🤯



pic.twitter.com/D1lx3cfe0W — Primera Nacional (@Primeranaciona) February 22, 2026

“Te soy sincero: todavía no la vi”, dijo sobre la jugada del gol el héroe de la noche, Franco Natanael García Barboza, en declaraciones a LPF Play, la transmisión oficial de la primera categoría del ascenso argentino. Y agregó: “En cuanto la agarré con el empeine dije «golazo»“. Además, contó por qué decidió continuar en Ferro luego de pelear por no caer a la B Metropolitana en la temporada pasada: ”Estoy agradecido por el apoyo de la gente. Por eso me quedé. El año pasado peleamos contra el descenso y nos bancó todo el tiempo. Éste es un plantel muy competitivo y todos queremos jugar“.

Más tarde, en la zona de vestuarios, el causante del 1-1 (¿será el mejor tanto de la temporada?) pensó en lo individual y en lo colectivo. “Estoy contento por el gol, por aprovechar los minutos que me dio el Huevo [Rondina, el entrenador]. Y contento por el grupo: seguimos jugando bien, que es lo importante”, dijo en declaraciones a El Show de Ferro. Y añadió: “Creo que fuimos superiores, pero nos faltó concretar un gol antes. Queríamos ganar hoy, pero lo importante era no perder. Me dije que si jugaba un ratito, iba a intentar aprovecharlo... Y salió esa obra de arte... Le dije un par de cosas en el festejo al Huevo. Nos reíamos”.

GOLAZOO DEL URUGUAYO PARA EL EMPATE 🤩⚽️ pic.twitter.com/N1q8hXsigz — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) February 22, 2026

Unos minutos antes, mientras García hacía la entrada en calor, los hinchas ya lo alentaban. El vínculo entre los simpatizantes verdolagas y el uruguayo de 27 años se fortaleció en la temporada pasada. El equipo se salvó sobre el filo, en las últimas fechas, de un descenso a la Primera B Metropolitana, y García fue uno de los mejores, autor de goles fundamentales para la permanencia. El público se lo reconoció sobre el final de la campaña y el futbolista renovó su vínculo, aun cuando sabía que llegarían refuerzos y que él empezaría como suplente.

De hecho, la semana pasada no jugó ni un minuto en el 2-0 sobre San Telmo como visitante. Y en el debut como anfitrión, frente a San Miguel, el uruguayo volvió a estar en el banco de relevos. El resultado adverso ante el conjunto de Los Polvorines obligó al Huevo Rondina a tomar medidas drásticas y refrescar el ataque. García, de hecho, fue su última apuesta. Terminó siendo un pleno. La razón fundamental del empate. Y el autor de un gol que perdurará en las retinas de los hinchas de Ferro durante un buen tiempo.