El mensaje de Maravilla Martínez en sus redes sociales luego de fallar el penal ante Independiente en el clásico de Avellaneda

Independiente fue el gran ganador del fin de semana. El Rojo se quedó con un apasionante clásico de Avellaneda ante Racing por el gol de Gabriel Ávalos. Pero otra de las imágenes que dejó el partido del sábado fue la del delantero Adrián Martínez. “Maravilla” falló un penal cuando el marcador todavía estaba en cero y fue el foco de las críticas por haber picado la pelota, lo que desencadenó luego una situación insólita con el arquero del Rojo, Rodrigo Rey.

Pasaron dos días del choque entre los Diablos y la Academia y el goleador se expresó luego de haber errado la ejecución desde los doce pasos. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram y con una imagen.

Con la cita de un pasaje bíblico, el atacante 33 años explicó sus sentimientos. “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”, indica la frase que pertenece a la Segunda Carta a los Corintios, atribuida al apóstol Pablo.

El posteo "bíblico" de Maravilla Martínez luego de fallar el penal de Racing ante Independiente el último sábado en el Libertadores de América

Martínez quedó señalado por la derrota de Racing en el clásico. Tomó la pelota y practicó algo inédito en su estadía en la Academia: mientras el arquero se tiró a un costado, el 9 optó por picar su definición. Y enseguida saltó: ya se había dado cuenta de que se había excedido en altura para ese tipo de lanzamientos. Por lo tanto, quedó observando cómo el balón superaba los 2,44 metros del travesaño y algo más.

De inmediato se armó una gresca de empujones alrededor de los jugadores, pero Rey frenó a los demás, como pretendiendo transmitir que su reacción no era una cargada. Siguió hablándole al delantero de Racing y Martínez se mostró dispuesto al ida y vuelta, también con sonrisas.

Diferente fue lo de Kevin Lomónaco, que, muy sonriente, más bien eufórico, le gritó “¡bien!” con un puño levantado y cerca del rostro. Y al igual que Rey, abrazó dos veces al adversario. Sólo ellos saben si se mofaron del error ajeno. Pero a los pocos segundos, el defensor y el atacante terminaron chocando manos, ya decididamente en paz entre sí. Una situación inusual, por demás extraña.

MARAVILLA PICÓ EL PENAL, LA TIRÓ POR ARRIBA Y SE CALENTÓ EL CLÁSICO ❌⚽🔥 #LPFxTNTSports



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Tras el partido, el entrenador Gustavo Costas defendió al delantero que se convirtió en un emblema de Racing desde su llegada al club. “¿Qué le vamos a decir a Maravilla? Hizo 200 goles. Nos dio tantas cosas. Seguro que está como todo racinguista y los chicos en el vestuario”, señaló.

También un referente del equipo como Bruno Zuculini respaldó a Martínez. “A Maravilla solo le tenemos que agradecer, se juega la vida por Racing. Esta vez no le tocó convertir pero ya está“, sostuvo al terminar el encuentro en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Pastor evangélico

La vida de “Maravilla” Martínez está signada por los extremos: estuvo preso por un crimen que no cometió, se transformó en el futbolista más determinante de Racing por su capacidad goleadora y en enero de este año se convirtió en pastor evangélico luego de recibir la bendición del consejo pastoral de la Comunidad Cristiana de Campana.

Una meta cumplida para Maravilla Martínez: es pastor evangélico

“Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre”, señaló el futbolista en su cuenta de Instagram. En ese sentido, el delantero le agradeció al pastor Juan Carlos Chevriau y destacó la labor que tuvo durante su etapa en prisión: “En la cárcel me bautizó en las aguas y en mi vida hubo encuentro con Dios y no volví más atrás”.

Con la bendición que recibió por la Comunidad Cristiana de Campana,Martínez podrá predicar la Biblia, enseñar la doctrina cristiana, brindar consejería pastoral ycuidar el bienestar espiritual y comunitariode sus feligreses.