La expulsión de Adrián Maravilla Martínez en el duelo entre Rosario Central y Racing por el torneo Apertura

Rosario Central y Racing disputan uno de los cuartos de final del torneo Apertura e igualan 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. En un duelo con muchísima tensión, fue el equipo de Avellaneda el que recibió una mala noticia: la expulsión de Adrián Maravilla Martínez a instancias del VAR por aplicar un golpe. Además, el tanto que le anularon al local por una posición adelantada muy fina.

Se disputaban 26 minutos de la segunda parte y tras un ataque de Racing, el pelotazo a dividir del arquero Facundo Cambeses fue directo a las manos de su colega Jeremías Ledesma, pero en la disputa por ese balón, Adrián Martínez primero forcejeó con Agustín Ovando y luego con Emanuel Coronel.

Todo el estadio protestó la acción del goleador, incluso los futbolistas del Canalla. Por esa acción el árbitro Darío Herrera no dudó en amonestar a Martínez. Tras casi dos minutos de protestas de un lado y del otro, el VAR, a cargo de Pablo Dóvalo, llamó a Herrera para que vea el golpe del delantero. Tras observar la jugada, modificó su fallo: “Luego de la revisión observo que el jugador número nueve le aplica un golpe en la cara con el antebrazo a su adversario. decisión final, tarjeta roja”, manifestó el juez principal.

REVISIÓN DEL VAR Y MARAVILLA MARTÍNEZ FUE EXPULSADO EN RACING VS. CENTRAL 9️⃣🟥#LPFxTNTSports



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Es la cuarta expulsión de Adrián Martínez desde su llegada a la Academia y la tercera por roja directa. Su última expulsión fue en este mismo escenario, por los cuartos de final de la Copa Argentina, que fue derrota ante River.

No fue la única acción polémica del partido. A los cinco de la segunda etapa, Ángel Di María aceleró y encontró el pase justo para Enzo Copetti, que asistió a Alejo Véliz dentro del área. El delantero definió con un taco y la pelota dejó sin resistencia Cambeses. El juez de línea número dos Pablo Acevedo levantó su bandera y cobró posición adelantada. Sin embargo, el partido estuvo detenido durante seis minutos para ver la jugada. Finalmente, y tal como había sucedido, no convalidaron el tanto.

VÉLIZ MARCÓ UN GOLAZO, PERO EL 1-1 DE CENTRAL FUE ANULADO POR OFFSIDE 🧐#LPFxTNTSports



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Claro que Racing tendría otro mal momento con la expulsión de Marco Di Césare, a los 5 minutos del primer tiempo suplementario, por doble amarilla, luego de una infracción desde atrás a Enzo Copetti. La primera amonestación fue la que toda la Academia reclamó, tras una falta a Alejo Véliz.

El ganador de este duelo de cuartos de final aguardará rival para semifinales. Saldrá del ganador del cruce entre River y Gimnasia, que juegan en el Monumental desde las 21.30.