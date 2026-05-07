Racing habló en caliente: los testimonios de Gustavo Costas, Santiago Sosa y Maravilla Martínez tras la derrota ante Botafogo

Se acumulan los golpes y la frustración se multiplica, la derrota frente a Botafogo por 2-1 por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana, dejó a Racing en una situación en la que ya no podrá pelear por el primer puesto y tampoco depende de sí mismo para poder pasar al menos en la segunda colocación. En ese contexto, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, que siempre ofreció un perfil optimista y sin grietas, se mostró preocupado y hasta casi sin respuestas a esta situación crítica. Pero los siete partidos consecutivos sin ganar entre todas las competencias, todo se le vuelve más complejo: “Ahora nos cuesta levantar el ánimo de los chicos y de la gente, cada vez se hace más difícil”.

Las palabras de Costas tras la caída con el conjunto brasileño, permiten comprender que ya no tiene demasiado margen para expresiones motivacionales, sino que el discurso es más crudo: “Nosotros llegamos al arco y generamos, pero nos cuesta meterla. Tenemos fallas muy grandes y groseras que nos cuestan los partidos. A medida que pasan los partidos y no vas ganando, cada vez te cuesta más porque el jugador va perdiendo la confianza en uno mismo”.

"TENEMOS ESAS FALLAS GROSERAS QUE NOS CUESTAN LOS PARTIDOS"



El descargo de Gustavo Costas en conferencia de prensa, después de la derrota de Racing 2-1 contra Botafogo en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/CsQLkwBh6K — DSPORTS (@DSports) May 7, 2026

Los gestos, las formas y el tono de Costas permiten leer un contexto demasiado denso para el entrenador de Racing: “Yo sueño siempre con poder lograr campeonatos, pero sabemos también que tenemos que ser inteligentes y que va a costar mucho más. Justo nos agarra en un momento que perdemos confianza, pero siempre hay que mirar para adelante y salir que nos está costando muchísimo”.

Además, el DT del conjunto de Avellaneda, se tomó unos segundos para hablar de las particularidades del campo de juego del estadio Nilton Santos (que tiene pasto sintético) y sorprendió a todos con una ocurrente comparación: “No me gusta poner excusas, pero soy como Neymar (quien en su vuelta a Santos reconoció que no le gusta jugar en césped artificial), no me gustan estas canchas. Pero repito, no es excusa”.

“SOY COMO NEYMAR, QUE NO LE GUSTAN ESTAS CANCHAS”.



Gustavo Costas, sobre el césped sintético del estadio de Botafogo. ⛔️⚠️ pic.twitter.com/wu1w6biGNr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 7, 2026

En el mismo tono se lo escuchó a Adrián ‘Maravilla’ Martínez que, tras la derrota y a pesar de haber marcado el gol de la Academia, fue muy crítico con su momento futbolístico: “La verdad es que no hay palabras, no podemos ganar. Se nos viene complicando bastante. Creo que uno de los problemas quizás soy yo. Los delanteros no convertimos goles y los partidos se ganan con goles. Lastimosamente, no estamos pudiendo convertir y no se nos dan los resultados”.

Además, Santiago Sosa expuso toda la bronca del plantel por el momento futbolístico. “Nos duele más que a nadie estar en este momento de mierda del que no podemos salir. Tenemos que pensar que se sale empujando y poniendo más huevo, no hay otra. Entrenando más, estando más concentrados porque estamos perdiendo por fallas nuestras. Hay que apretar los dientes y meterle para adelante”.

"EL PROBLEMA SOY YO" 👀



Maravilla Martínez, caliente tras la derrota de Racing



#sudamericana pic.twitter.com/RA9Mce9x91 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 7, 2026

Y cerró: “Nos hacemos cargo de este momento. Nos da más bronca que a nadie a nosotros los jugadores, que ponemos la cara todos los partidos. A veces merecemos y a veces no, pero la realidad es que seguimos perdiendo o empatando. Vemos videos, entrenamos, pero claramente son errores puntuales nuestros que nos están costando muy caros. Antes no nos costaban y ahora sí. Tenemos que achicar ese margen de error”.