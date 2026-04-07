FIFA abrió un expediente disciplinario contra España por cantos discriminatorios en el encuentro ante Egipto

ZÚRICH (AP) — La FIFA inició este martes un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a raíz de los cánticos antimusulmanes entonados por aficionados españoles durante un partido contra Egipto la semana pasada.

Los cánticos fueron condenados por la estrella española Lamine Yamal, el Gobierno español y la propia Federación Española de Fútbol.

La policía española había informado de que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el partido amistoso celebrado el martes pasado en Barcelona.

“La FIFA ha abierto hoy un expediente disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”, declaró el organismo rector del fútbol en un comunicado.

La policía española había informado de que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el partido amistoso celebrado el martes pasado en Barcelona NurPhoto - NurPhoto

Lamine Yamal, que es musulmán, afirmó que los cánticos entonados por algunos aficionados en el estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables. La estrella del Barcelona señaló que no importaba que él no fuera el blanco de los cánticos.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador de España, Luis de la Fuente, condenaron enérgicamente los cánticos, que también afectaron al delantero de La Roja y del Barcelona, Lamine Yamal.

Yamal, cuyos padres son de Marruecos y Guinea Ecuatorial, es además musulmán practicante y afirmó sentirse profundamente afectado por los incidentes.

Yamal, muy molesto con los hinchas que realizaron cánticos racistas

“Soy musulmán, alhamdulillah [gracias a Dios]”, publicó en Instagram al día siguiente. “En el estadio se escuchaban cánticos de ‘Si no saltas, eres musulmán’. Sé que iba dirigido al equipo contrario y que no era nada personal, pero como musulmán sigue siendo una falta de respeto y algo totalmente intolerable. Entiendo que no son todos los aficionados, pero a aquellos que corean estas cosas: utilizar la religión como forma de burlarse de los demás dentro de un estadio es una actitud ignorante y racista. El fútbol es para disfrutarlo, para mostrar tu apoyo, no para faltar al respeto a los demás por quiénes son o en qué creen”.