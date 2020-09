Cristian Fabbiani hizo pública una elección de vida en PH por la que rechazó un contrato millonario en el fútbol europeo. Crédito: captura TV

Este sábado por la noche, el Ogro Fabbiani estuvo como invitado a PH: Podemos hablar y, como acostumbra a pasar en el punto de encuentro, se relajó y reveló una anécdota que involucra a su exnovia Victoria Vanucci y la cual se desconocía.

"Avancen hasta el punto de de encuentro los que alguna vez perdieron una suma importante de dinero", presentó el conductor del ciclo Andy Kusnetzoff y el ex futbolista no tardó en dar un paso al frente. "En el 2010 cuando yo estaba casado, la única vez que me casé", comenzó aclarando y el conductor le preguntó "¿con quién estuviste?", "con Vanucci", contestó.

"Me fui a vivir a Ucrania y estaba entre cobrar 4 millones euros o venir a Carlos Paz a hacer su teatro", reveló. Claudia Fontán, Patricia Sosa y Christian Sancho, quienes también estuvieron invitados al programa de este sábado, quedaron sorprendidos y -al unísono- gritaron "no, no, no". "El amor es el amor, no me castiguen ahora. Uno se casa para toda la vida", les contestó -entre risas- el exfutbolista.

"Fuimos, conocimos el lugar, no le gustó la ciudad y nos volvimos a Carlos Paz y yo dejé de jugar esos tres meses. Encima, cuando volvimos de Carlos Paz me separé", relató el Ogro. "Uno cuando está en pareja alguno de los dos tiene que ceder, en su momento estaba casado, me casé por algo", cerró.