Escuchar

Tras sufrir, entre otras cosas, el robo su medalla dorada por el título Mundial de Argentina 1978, el exarquero “El Pato” Ubaldo Fillol (73) anunció este lunes en un video publicado en redes sociales que ofrecerá una recompensa a quien “aporte datos” que permitan dar con los objetos siniestrados.

“Estoy acá para dejarles un mensaje. No es algo lindo pero mensaje al fin, que a mí me va a hacer sentir bien. He decidido comunicarle a aquellos que se me llevaron la medalla del Mundial ‘78 y otras medallas más de mi carrera deportiva, que representan mi vida, dar una recompensa”, dice Fillol al comienzo del metraje.

“A ustedes eso no les sirve de nada. Para mí, es la vida. Es mi vida deportiva. Es la vida de mis hijos, de mi familia. He decidido dar una recompensa. Se pueden dirigir a todas mi redes y también a las del doctor Fernando Burlando. A partir de ahí se dará la recompensa por los objetos sustraídos devueltos”.

La grabación concluye con el exarquero cuando muestra su mascota y remarca: “Pasó un momento feo cuando entraron los ladrones. Estamos todos esperanzados a que haya un arrepentimiento en ese sentido y que se le pueda devolver la felicidad a una familia. Les mando un abrazo en el alma y otro abrazo de palo a palo”.

La crónica del robo que sufrió “El Pato” Fillol

El exarquero de 73 años había ido a cenar al Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield a las 21 del sábado y, tras salir del lugar ubicado en Floresta advirtió que su automóvil estaba abierto y no estaban las llaves de su domicilio, situado en la calle Emilio Lamarca al 2700. Al entrar en su departamento constató que la puerta del edificio y la de su casa no estaban violentadas, pero su casa estaba totalmente revuelta y con faltante de pertenencias. Entre ellas, aquella medalla dorada.

Los agentes verificaron que los accesos del departamento no estaban violentados y tras consultar con la Fiscalía Criminal y Correccional N°13, a cargo del Dr. Olivieri, se labraron actuaciones por robo en ausencia de moradores, lo que en la jerga policial se conoce como ”escruche”.

La salud del exarquero de River y la Argentina

En septiembre del año pasado, Fillol había sido internado en el Sanatorio Finochietto por un cuadro de neumonía bilateral. Desde el centro de salud, había publicado un mensaje en las redes sociales para dar tranquilidad a sus seguidores y a la comunidad futbolera en particular.

Aquella complicación vino derivada de un primer episodio. En 2021, cuando tenía 71 años, el exguardavallas se contagió de Covid-19 y, en ese entonces, permaneció dos semanas en internación para tratar complicaciones respiratorias que le generó esa infección pese a que había recibido dosis de la vacuna contra el Covid.

El Pato Fillol había sido internado por un cuadro de pulmonía bilateral

En principio, parecía que la enfermedad iba a transcurrir sin mayores sobresaltos y que El Pato iba a travesarla en su casa de San Miguel del Monte, pero luego comenzó con problemas respiratorios que derivaron en una neumonía bilateral. Por eso, debió ser internado y monitoreado durante 13 días, en los que siempre estuvo acompañado por su esposa, con quien compartió habitación. Durante varios días de su internación saturó bajo, pero no llegó a estar en terapia.

LA NACION