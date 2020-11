Giovani Lo Celso (recientemente convocado por Scaloni para la selección) hizo un gol en la semana para Tottenham y fue elegido la figura del partido, pero su entrenador Mourinho igual dijo que tiene que corregir su forma física Crédito: Diego Lima

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 18:54

Giovani Lo Celso vivió una buena semana. El mediocampista fue titular en Tottenham en la victoria por 3 a 1 ante Ludogorets, en Bulgaria, por la Europa League, y pudo convertir llegando a posición de '9' en el triunfo de Tottenham. De este modo, el ex volante de Rosario Central conquistó su primer tanto en la temporada y llegó a su cuarto gol desde que llegó al equipo inglés proveniente de Betis. Y fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos que la selección argentina jugará ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias sudamericanas.

Pero no todas fueron "rosas" para Lo Celso, ya que su entrenador, José Mourinho, si bien confía en él, le marcó un aspecto que debe corregir: un mejor estado físico para saber jugar con la posesión del balón y también cuando el equipo no la tiene. Y que, así, su Tottenham responda mejor con las transiciones ofensivas y defensivas.

Preguntado por la actuación de Lo Celso, el portugués dejó claro a los micrófonos de Sky Sports que debe mejorar su físico: ''Estuvo bien con la pelota, pero mal sin la pelota. Su condición física no es buena. No tuvo pretemporada. Durante el receso de la temporada anterior tuvo problemas y no pudo entrenar como los demás jugadores. Durante su preparación tuvo altibajos'', opinó Mourinho, y agregó: ''Cuando juega, siento que no es el Gio (Lo Celso) al que estamos acostumbrados a ver, el que puede ser un jugador increíble. Necesitamos más intensidad para ser más fuertes en las transiciones''.

Giovani Lo Celso festeja con el coreano Son Heung-min, quien lo asistió el jueves pasado en la victoria en Bulgaria ante Ludogorets por 3-1, por la Europa League Fuente: AP

Vale destacar que Lo Celso recién está volviendo a tomar ritmo de competencia, ya que se recuperó hace poco menos de un mes de una lesión de la cadera que sufrió durante el partido amistoso que jugaron la Argentina y Chile en el mes de septiembre.

Si bien Mourinho se pone bravo y serio ante los micrófonos, suele llevarse muy bien con sus jugadores. Aunque, vale reconocerlo, no es la primera vez que se anima a realizar declaraciones en los medios que involucran un aspecto negativo de un futbolista suyo. Más allá de eso, está claro que Lo Celso no es titular para el entrenador de Tottenham. Y en el partido anterior fue reemplazado en el entretiempo.

El Tottenham ocupa la tercera plaza de la Premier League, a un punto del Leicester City y, a dos del líder, el Liverpool de Jürgen Kloop. Mientras que en la Europa League se sitúa como líder de Grupo J aunque empatado en seis puntos con el Amberes de Bélgica y el LASK Linz de Austria.

El mensaje de Mourinho también puede rebotar en la realidad del seleccionado argentino, ya que Lo Celso está entre los jugadores principales de Lionel Scaloni. Incluso más de una vez lo ubicó como doble 5 junto con Leandro Paredes o también en un triángulo con Rodrigo De Paul. Habrá que ver si estas declaraciones de Mourinho inciden en las decisiones del entrenador argentino de cara a los partidos por las eliminatorias. O no.

Conforme a los criterios de Más información