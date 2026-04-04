En qué canal pasan Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), Independiente y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo llega a este compromiso en medio de una mala racha. Ganó solo uno de los últimos seis partidos que disputó en el certamen local y se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 14 puntos, fuera de la zona de acceso a los octavos de final. En la última jornada perdió 2 a 1 con Talleres de Córdoba como local por los goles de Augusto Schott y Valentín Dávila (Gabriel Ávalos puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Gustavo Quinteros).

Independiente no pudo con Talleres de Córdoba en la última fecha y buscará reponerse ante Racing JUAN MANUEL BAEZ

La Academia, por su parte, salió a flote después de un flojo comienzo de año. No pierde desde el 2 de febrero, cuando fue derrotado 3 a 1 por Tigre en la tercera fecha del Apertura en curso. Desde entonces acumuló cinco victorias y tres empates, resultados que le permitieron escalar hasta el quinto puesto de la clasificación general de la zona B con 18 unidades, misma cantidad que Rosario Central pero con mejor diferencia de gol (+5 contra +3). Viene de ganarle 2 a 1 a Belgrano como visitante con tantos de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Marco Di Césare (Lucas Zelarayán empató transitoriamente para el Pirata).

Racing le ganó a Belgrano en la fecha pasada y se mantiene en zona de acceso a los octavos de final Cesar Heredia - Getty Images South America

Independiente vs. Racing: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.26 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el clásico ante Racing Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

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