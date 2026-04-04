En qué canal pasan Independiente vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

El clásico de Avellaneda se disputa este sábado a las 17.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), Independiente y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo llega a este compromiso en medio de una mala racha. Ganó solo uno de los últimos seis partidos que disputó en el certamen local y se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 14 puntos, fuera de la zona de acceso a los octavos de final. En la última jornada perdió 2 a 1 con Talleres de Córdoba como local por los goles de Augusto Schott y Valentín Dávila (Gabriel Ávalos puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Gustavo Quinteros).
La Academia, por su parte, salió a flote después de un flojo comienzo de año. No pierde desde el 2 de febrero, cuando fue derrotado 3 a 1 por Tigre en la tercera fecha del Apertura en curso. Desde entonces acumuló cinco victorias y tres empates, resultados que le permitieron escalar hasta el quinto puesto de la clasificación general de la zona B con 18 unidades, misma cantidad que Rosario Central pero con mejor diferencia de gol (+5 contra +3). Viene de ganarle 2 a 1 a Belgrano como visitante con tantos de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Marco Di Césare (Lucas Zelarayán empató transitoriamente para el Pirata).
Independiente vs. Racing: cómo ver online
El clásico está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.26 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Clásico de Avellaneda
Locura roja. Las razones del "abrazo" de Rey a Maravilla Martínez después del penal y la sorpresiva declaración de Marcone tras el triunfo
Todo Rojo. Independiente se aprovechó de la tarde negra de Maravilla y festejó el clásico como un campeón
Insólita situación. El penal fallado por Maravilla Martínez: emboquillada, yerro y ¿consuelo o burla de sus rivales Rey y Lomónaco?
- 1
Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Austin FC, por la MLS 2026
- 2
El gol que erró con el arco vacío Gabriel Alanís en el 0-0 entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto
- 3
Enzo Fernández sonrió en la platea: qué dijo el DT de Chelsea sobre el conflicto
- 4
Festeja Demichelis: Mallorca le ganó a Real Madrid con un golazo en el tiempo de descuento