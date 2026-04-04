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En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este sábado en el estadio Metropolitano; Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez serían titulares en el local

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La última vez que se enfrentaron Barcelona y Atlético de Madrid, por las semifinales de la Copa del Rey 2026, los catalanes ganaron 3 a 0
La última vez que se enfrentaron Barcelona y Atlético de Madrid, por las semifinales de la Copa del Rey 2026, los catalanes ganaron 3 a 0JOSEP LAGO - AFP

Este sábado, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 30 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos y viene de perder el clásico ante Real Madrid por 3 a 2 en el estadio Santiago Bernabéu. En esa derrota, los goles del Merengue fueron convertidos por Vinicius Jr. en dos ocasiones y Federico Valverde, que minutos más tarde fue expulsado. Para el equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone anotaron Ademola Lookman y Nahuel Molina.

Nahuel Molina está en un nivel excepcional y viene de convertir golazos ante Getafe y Real Madrid
Nahuel Molina está en un nivel excepcional y viene de convertir golazos ante Getafe y Real MadridJAVIER SORIANO - AFP

El conjunto catalán, por su parte, es el líder indiscutido de la clasificación general con 73 unidades, cuatro más que su inmediato perseguidor y eterno rival, Real Madrid. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Rayo Vallecano en el Camp Nou gracias a una anotación del defensor central uruguayo Ronald Araújo.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • ESPN.
  • Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.84.

Las casas de apuestas ponen a Barcelona como favorito al triunfo en el encuentro ante Atlético de Madrid
Las casas de apuestas ponen a Barcelona como favorito al triunfo en el encuentro ante Atlético de MadridJOSEP LAGO - AFP

Posibles formaciones

  • Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand o José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Antoine Griezmann, Álex Baena; Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Álvarez o Alexander Sorloth.
  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford o Dani Olmo; y Ferrán Torres o Robert Lewandowski.
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