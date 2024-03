Escuchar

Sebastián Cortés, un peluquero colombiano de la selección argentina, mostró el nuevo corte que le hizo a la arquero campeón del Mundial de Qatar 2022 Emiliano “Dibu” Martínez y reveló un llamativo cambio de look para el arquero. “Le encantó”, contó el estilista.

El Dibu esta vez no pidió pintarse la bandera argentina en el pelo como lo hizo para los partidos de la Copa del Mundo. El guardameta ahora dejó que Cortés elija el cambio y optó por las tres estrellas del conjunto rapadas en su cabeza, cerca de la nuca.

“Apenas me encontré con la Selección, Dibu me dice, ‘usted ni me pregunte qué corte quiero, se fue el de la cábala, la bandera, haga lo que quiera’”, contó Cortés sobre cómo surgió ese corte. “Y yo dije ‘hagamos las tres estrellas’. Me contestó que yo soy el del arte y el que lo puso a brillar y que haga lo que quiera. Le encantó”, agregó.

Un look bien argentino para el duelo ante Australia

El arquero del Aston Villa saltó al campo de juego del Ahmad bin Ali Stadium durante el Mundial de Qatar con un detalle en su pelo que hizo referencia a la bandera argentina.

Horas antes de que comience el encuentro, Mandinha, pareja del Dibu, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde bromeó con el nuevo look del guardameta y aseguró que acepta el cambio solo porque se trata de la Copa del Mundo.

El guardameta personalizó su corte de pelo y le agregó un toque albiceleste. La imagen, que se difundió en redes sociales, muestra que sobre la zona lateral izquierda de su cabello se tiñó unos pequeños mechones con los colores argentinos e incluso le sumó amarillo en el centro para que también esté presente el sol de la bandera.

Dibu Martínez y su nuevo look para la fase definitiva en el Mundial de Qatar @fifaworldcup

Luego, el arquero reveló que hay una razón detrás del cambio. Según él, todo se trató de una apuesta. En una entrevista, Dibu confesó que era una apuesta que realizó con otros jugadores y que la intención era que este look solo se mostrara durante el cruce de octavos de final contra Australia. Sin embargo, a partir de la victoria aparecieron otras opiniones y el pedido de que lo mantenga por parte de varios futbolistas.

En aquél entonces, en una entrevista, el arquero de la selección argentina relató que el DT, Lionel Scaloni, no estaba del todo convencido con que saliera a jugar con la bandera argentina en el pelo. En primer lugar, señaló entre risas que hay que “preguntarle a la gente” sobre si el look debería continuar en lo que restaba de la Copa del Mundo.

🤔¿QUÉ LE DIJO SCALONI AL DIBU POR EL NUEVO LOOK CON LA BANDERA EN EL PELO? 💇‍♂️ La respuesta del arquero a @agufantasia pic.twitter.com/Rs1Rm366yv — TyC Sports (@TyCSports) December 4, 2022

A continuación, el guardameta se refirió a lo que le consultó el director técnico sobre el detalle en su pelo. “El entrenador me dijo: ‘Para el partido te la sacás, ¿no?’. Obviamente le dije que no”, expresó. En esa misma línea, manifestó que aunque en un comienzo era una ocasión especial para sostener solo durante este partido, el resto del plantel le pidió que se repita: “Ahora todos mis compañeros me dicen: ‘No te la sacás’. Así que no sé, voy a tener a que hablar con el entrenador”.

