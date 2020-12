Lionel Messi está irreconocible en Barcelona; ante Cadiz, perdió 29 pelotas, su peor registro de toda la temporada Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2020 • 09:42

El peor comienzo de Barcelona en la Liga en 33 años amenaza con arrastrar a todos. Hasta Lionel Messi quedó marcado esta vez. La veneración que tienen por el rosarino siempre suele mantenerlo al margen de los momentos de crisis. Pero esta vez el clima es demasiado malo. Los medios españoles señalaron ayer que las 29 pelotas que perdió ante Cadiz (1-2) son su peor registro de la temporada.

Y el número aumenta a 258 a lo largo de 13 partidos desde la llegada de Ronald Koeman. Algunos apuntan a su desánimo por la partida de su principal amigo, el uruguayo Luis Suárez. Otros dicen que ni siquiera eso justifica tan bajo rendimiento.

Barcelona está séptimo con apenas 14 puntos en 10 partidos en la Liga. Fuera de la zona de Champions League y Europa League.

El diario Mundo Deportivo, permite a sus lectores calificar a los jugadores después de cada partido. Messi tiene tantos fanáticos que siempre finaliza esa encuesta entre los mejores. No fue el caso del último partido, la dolorosa derrota ante Cadiz: su promedio fue uno de los más bajos, con 3,27.

Perdido en la inmensidad de Barcelona, Lionel Messi no encuentra respuestas para un equipo desorientado Fuente: Reuters

El Diario Sport, por su parte, lo calificó con 6 puntos: "Tuvo el temple para encontrar el mejor pase o romper líneas con regates. Supo leer el partido a nivel ofensivo y le faltó estar más atinado en la definición, sobre todo en dos faltas al límite del área, para ser decisivo".

Marca, en cambio, se enfoca en que de sus siete goles en 13 partidos en la temporada, cinco fueron de penal y dos en partidos que ya estaban definidos (Betis y Osasuna)

Las 258 pelotas perdidas por Messi

El registro de Messi es poco habitual, con un promedio de casi 20 pelotas perdidas por partido (19,84). El detalle de todos los partidos de la temporada. La aclaración muestra los partidos en los que Messi no fue el jugador que más pelotas perdió del equipo.

15 vs. Villarreal (27/9) -Jordi Alba, 19-

19 vs. Celta (1/10)

17 vs. Sevilla (4/10)

17 vs. Getafe (17/10) -Dest, 23-

17 vs. Ferencvaros (20/10)

26 vs. Real Madrid (24/10)

17 vs. Juventus (28/10) -Demebelé, 18-

27 vs. Alavés (31/10)

22 vs. Dinamo Kiev (4/11)

15 vs. Betis (7/11)

23 vs. Atlético de Madrid (21/11)

14 vs. Osasuna (29/11) -Alba, 24-

29 vs. Cádiz (5/12)

El presidente que lamente no haber vendido a Messi

Carles Tusquets es el presidente interino de Barcelona tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu. Se trata de un empresario de 69 años que actualmente es presidente de Trea Capital, el Banco Mediolanum de España y de la European Financial Planning Association (EFPA). También es presidente en Cataluña de Inverco, la Asociación Española de Fondos de Inversión y Pensiones.

El presidente interino de Barcelona, Carles Tusquets, dijo que hubiera sido mejor dejar que Lionel Messi se fuera del club Crédito: DPA

Tusquets, a la vista de los resultados, no ocultó el malestar de la situación y con una mirada desde lo financiero, se lamentó porque el club no se desligó de Messi. "Económicamente hablando, el verano pasado me habría vendido a Messi. Hubiera sido deseable. Por lo que ingresas y por lo que te ahorras", explicó.

La frase, por supuesto, no puede haber caído bien al entorno del jugador. El clima no es el mejor. En el futuro aparecen Manchester City y PSG. ¿Quién otro podría asumir la inversión que significa tener a Messi?

Por ahora, la Champions League parece ser el único motivo para que los catalanes sostengan alguna esperanza en esta temporada. La Liga, ya la dan por perdida.

Conforme a los criterios de Más información